Microsoft veröffentlicht neue Office-App für Android

Microsofts neue Office-App ist raus aus der Beta-Phase. Android-Nutzer können das Paket aus Word, PowerPoint und Excel ab sofort im Play Store herunterladen. Alle Dienste kommen mit zusätzlichen Funktionen. So lassen sich jetzt etwa PDF-Dokumenten unterschreiben und Dateien über Geräte hinweg teilen, die mit einem Konto verknüpft sind. Fotos können in Word-Dateien umgewandelt, Tabellen von Fotos in Excel-Dateien konvertiert werden. Es gibt auch eine neue Notiz-Funktion.

Microsoft hatte die App vergangenes Jahr auf der hauseigenen Konferenz Ignite angekündigt. Im November war die Beta-Version erschienen. Wann Apple-Nutzer bedient werden, ist bisher nicht bekannt, auch sie sollen aber das vereinende Office bekommen. (emw)