Wer bereits früher neue Funktionen von Skype nutzen will oder den Entwicklern bei ihrer Arbeit unter die Arme greifen möchte, kann künftig an einem neuen Insider-Programm teilnehmen. Jedoch greift Microsoft zur Diagnose einige Daten ab.

Künftig können Nutzer Skype auch als Teil des Insider-Programms von Microsoft beziehen. Das gab der Konzern in einer knappen Mitteilung bekannt. Wie bereits vom Betriebssystem Windows 10 oder der Office-Umgebung bekannt, können Anwender so bereits vorab Neuerungen des Clients und des VoIP-Dienstes (Voice over IP) selbst testen.

Ferner können Nutzer den Entwicklern Vorschläge zum Verbessern der Software unterbreiten und sie auf Fehler im Programm hinweisen. Voraussetzung zur Teilnahme am Insider-Programm ist ein entsprechendes Konto bei Microsoft. Außerdem weist der Konzern in den Bedingungen darauf hin, dass der Dienst zur Diagnose und zum Weiterentwickeln der Applikation fleißig Daten zum Verhalten des Nutzers sammelt. (fo)