Microsoft hat sich mit NXP und anderen Unternehmen zusammengetan und will auf der diese Woche laufenden CES Technik für sichere Mobilität und autonomes Fahren zeigen.

Microsoft will gemeinsam mit anderen Unternehmen an der Zukunft des Autos mitwirken. Auf der CES in Las Vegas will der Konzern zeigen, wie sich mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Sicherheit des Fahrers verbessern oder personalisierte Funktionen integrieren lassen. Microsoft will die laufende Verkehrssituation und die Fußgängerdichte anhand von Sensordaten wie V2X, Radar, Kameras und LIDAR mithilfe der Microsoft Azure Cloud in Echtzeit analysieren, geht aus einer Mitteilung hervor.

NXP will zeigen, wie Fahrzeuge untereinander und mit der Infrastruktur kommunizieren und frühzeitig vor Gefahrensituationen warnen können. Zu den Anwendungsfällen zählen Kollisionswarnungen, intelligente Verkehrsampeln und die Erkennung gefährdeter Verkehrsteilnehmer an Kreuzungen. NXP arbeitet dabei mit Delphi und Savari bei Onboard- und straßenseitigen Einheiten zusammen.

"Intelligente Versicherungsmodelle"

Weiterer Partner ist die Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (IAV). Sie will mit mehreren Testfahrzeugen den aktuellen Stand in Europa und in den USA demonstrieren. "Diese Fahrzeuge haben bereits weite Strecken zurückgelegt – und dies fast ohne Eingriffe durch den Fahrer", sagte IAV-Sicherheitsexperte Karsten Schulze. Auf der CES sollen Besucher an einer hochautomatisierten Fahrt auf dem Messegelände teilnehmen können.

Dazu kommt Technik von Esri für Mapping und räumliche Analytik, die mit Microsoft Cortana kommuniziert. Ergänzt werden soll das Paket durch "intelligente Versicherungsmodelle" der Gesellschaft Swiss Re. Sie sollen personalisierten, flexiblen Versicherungsschutz mit Microsoft Azure simulieren, um in der Zukunft Anwendungen für vernetzte Mobilität anbieten zu können. Cubic Telecom steuert Vernetzungstechnik bei. (anw)