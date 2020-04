Microsofts Surface Neo wird angeblich 2020 nicht fertig

Microsoft wird das Surface Neo nicht wie geplant zum Weihnachtsgeschäft 2020 auf den Markt bringen. Das berichten mehrere US-Medien. Aufgrund von Lieferengpässen durch die Coronavirus-Epidemie werde das Notebook mit zwei Bildschirmen nicht rechtzeitig fertig.

Einem Bericht von ZDNet zufolge will Microsoft in diesem Jahr auch anderen Unternehmen keine Freigabe für Dual-Screen-Geräte mit dem angepassten Betriebssystem Windows 10X geben – ob die Dual-Screen-Variante von Windows nicht rechtzeitig fertig wird oder Microsoft lediglich den Vortritt will, ist unklar. In herkömmlichen Notebooks mit einem Bildschirm soll Windows 10X noch 2020 zum Einsatz kommen.

Auch CNBC hat aus Unternehmenskreisen erfahren, dass das Surface Neo sich verspätet. Microsoft hat sich nicht zu den Berichten geäußert und gibt auf seiner Webseite weiterhin 2020 als Veröffentlichungstermin an. Schon im Februar hatten MIcrosoft-Manager aber prognostiziert, dass die COVID-19-Epidemie die Produktion der Surface-Reihe gefährden könnte. Die Produktion in China fahre zwar schon wieder hoch, der Fortschritt sei allerdings langsamer als erhofft.

Surface Duo wie geplant

Der Release des Surface Duo, Microsofts Android-Gerät mit Dual-Screen, soll hingegen laut aktuellen Stand nicht verschoben werden. Für das Duo ist dem ZDNet-Bericht zufolge weiterhin eine Veröffentlichung Ende 2020 angepeilt.

Seine beiden Dual-Screen-Geräte hat Microsoft im vergangenen Oktober angekündigt. Das Surface Neo hat zwei Touchscreens mit jeweils 9 Zoll Diagonale, die über zwei 360-Grad-Scharniere miteinander verbunden sind. Das Notebook wird von einem Lakefield-Prozessor angetrieben.

Parallel zum Surface Neo hat Microsoft auch das Surface Duo gezeigt. Das Duo lässt sich wie das Neo klappen, hat aber deutlich kleinere Displays mit jeweils 5,6 Zoll. Anstatt mit der angepassten Version von Windows 10 läuft das Surface Duo außerdem mit Googles Mobilbetriebssystem Android. (dahe)