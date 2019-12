Microsofts "To-Do": Endgültiges Aus für Wunderlist angekündigt

Microsoft möchte seine eigene Organisations-App "To-do" etablieren. Das Unternehmen kündigt daher das endgültige Aus von Wunderlist an. Neue Anmeldungen zu der von Microsoft 2015 gekauften Anwendung sind schon jetzt nicht mehr möglich. Am 6. Mai 2020 soll dann der finale Schlusstrich gezogen werden.

Laut Microsoft sind alle relevanten Funktionen aus Wunderlist inzwischen auch in "To-Do" abrufbar. Nutzer können ihre Daten übertragen lassen. Ein Export aller Inhalte ist ebenfalls möglich. Wunderlist bietet Anleitungen in ihrem Support-Bereich der Webseite an. "To-Do" lässt sich in die Microsoft-eigenen Dienste wie Outlook und Cortana einbinden. Das Verwaltungstool gibt es auch als Web-App.

Microsofts Übernahme-Strategie

Mit "To-Do" kann man Aufgaben und Pläne erstellen und im Überblick behalten, ebenso wie es bei Wunderlist möglich war. Nachdem Microsoft das Berliner Start-Up 6Wunderkinder übernommen hatte, entwickelte das Team auch die neue App. Seither ist Microsoft bestrebt, Nutzer zum freiwilligen Wechsel zu bewegen. Eingeführt wurden etwa Personalisierungsmöglichkeiten, smarte Planungsfunktionen und ein neues Design, das ebenfalls zum Teil nach eigenem Gusto gestaltet werden kann.

Der Wunderlist-Gründer hatte erklärt, er wolle die App zurückkaufen. Auf Twitter machte er den Microsoft-Chefs das Angebot, allerdings ohne konkrete Summe. Die Übernahme von Wunderlist soll zwischen 100 und 200 Millionen US-Dollar gelegen haben. Ob es eine Reaktion von Microsoft auf das Rückkauf-Angebot gab, ist nicht bekannt. Auch jetzt bekundete Reber in einem Tweet sein Missfallen.

Microsoft ist schon ähnlich vorgegangen. Nach dem Kauf der Kalender-App Sunrise und der Integration einiger Funktionen in Outlook, schaltete man den aufgekauften Dienst ab. Aus der Übernahme der App Accompli wurde die Mobilversion von Outlook. (emw)