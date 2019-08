Mietwagen-Service mit Fahrer: Free Now startet Mobilitätsangebot in Berlin

Der Taxi-Vermittler Free Now baut sein Mobilitätsangebot weiter aus und startet nun auch in Berlin seinen Mietwagen-Service mit Fahrer. Mit über 700 Fahrern soll der Dienst Free Now Ride zunächst im gesamten Innenstadtbereich der deutschen Hauptstadt verfügbar sein, kündigte Free Now (vormals MyTaxi) an.

Free Now ist der gemeinsame Mobilitätsdienstleister der Autohersteller BMW und Daimler. Er steht im Wettbewerb mit dem amerikanischen Anbieter Uber. Free Now dürfte sich mit dem Mietwagen-Service aber auch Ärger mit der Taxi-Branche einhandeln, hier war schon von "Verrat" die Rede.

Zusammenarbeit mit Taxi-Branche

Free Now Ride hatte den Service Anfang des Monats in Hamburg eingeführt. Das Angebot werde gut angenommen, hieß es. Konkrete Zahlen nennt das Unternehmen nicht, jede Woche steige jedoch die Zahl der Touren um bis zu 50 Prozent, sagte der Deutschland-Chef von Free Now, Alexander Mönch. Mit Free Now Ride wolle man vor allem eine preissensible Zielgruppe ansprechen. Anders als mit offiziellen Taxis unterliegen Mietwagen mit Fahrer keiner Preisregulierung. Zum Start von Ride in der Hauptstadt will das Unternehmen unabhängig von der Strecke einen Festpreis von fünf Euro subventionieren.

Die über 5000 Fahrer der Taxibranche in der Hauptstadt blieben aber weiterhin wichtige Partner, betont Free Now. "Wir verstehen uns als faire, europäische Alternative zu internationalen Wettbewerbern, die teils aggressiv auch auf den Berliner Markt drängen", sagte Mönch. Gemeinsam mit der Taxi-Branche und in enger Abstimmung mit den Städten wolle man partnerschaftlich an einem sinnvollen Mobilitätsangebot arbeiten. (olb)