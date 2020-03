Militärforschung: KI hilft bei der militärischen Aufklärung

Schnelligkeit und Feuerkraft gelten als die wichtigsten militärischen Parameter. Dabei geht es nicht allein darum, wie schnell sich Armeen physisch fortbewegen, sondern auch um die Geschwindigkeit, mit der Informationen verarbeitet und Entscheidungen getroffen werden. Digitale Technologien tragen da einiges zur Verschärfung des Tempos bei.

Es gehe um Informationsüberlegenheit, sagte Michael Arens (Fraunhofer IOSB) bei der Konferenz Angewandte Forschung für Verteidigung und Sicherheit in Deutschland der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik (DWT), die am Donnerstag in Bonn zu Ende ging, und präzisierte: "Der OODA Loop muss sich bei uns schneller drehen als beim Gegner." Das während der Tagung mehrfach zitierte Kürzel steht für die englischen Begriffe "Observe – Orient – Decide – Act" und beschreibt den Zyklus von Beobachten, Orientieren, Entscheiden und Handeln, der in militärischen Auseinandersetzungen immer wieder durchlaufen wird. Um hierbei die Nase vorn zu haben, sei eine automatisierte Verarbeitung von Aufklärungsdaten erforderlich, so Arens.

Präzise Kommunikation

Am Ausstellungsstand des IOSB war dazu eine instruktive Installation zu sehen: Mit zwei Kameras konnte dort eine kleine Modellstadt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Dabei war leicht zu erkennen, wie schwierig es sein kann, einem Schützen am Boden ein Ziel zu beschreiben, das von einer über dem Ort kreisenden Drohne entdeckt worden ist. Üblicherweise geschieht so etwas verbal über Funk ("Das zweite Haus links neben der Kirche, drittes Fenster von rechts im vierten Stock"), was umso mehr Zeit kostet, je präziser die Beschreibung sein soll. Ein "Target Handoff System" (THS) kann die Zielübergabe erleichtern, indem das Ziel im Kamerabild der Drohne markiert wird. Wenn das Bild georeferenziert ist, die Positionen der abgebildeten Objekte also bekannt sind, kann der Schütze die Zielmarkierung auch im Kamerabild erkennen, das von seiner Position aus aufgenommen wird.

Wie eine solche Georeferenzierung praktisch in Echtzeit erfolgen kann, erläuterte Ralf Berger vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Mithilfe des beim DLR entwickelten Messkamerasystems MACS-micro könnten die an Bord einer kleinen Starrflüglerdrohne aufgenommenen Bilder dort sogleich mit Positionsdaten fusioniert und zu Karteninformationen aufbereitet werden. Mit einer Verzögerung von ungefähr einer Sekunde erreicht den Nutzer am Boden dann kein Strom von Videobildern, sondern ein "Kartenstrom", der eine erheblich bessere Orientierung erlaube. Die räumliche Auflösung des Systems liege je nach Flughöhe bei drei bis fünf Zentimeter pro Pixel, sagte Berger.

Ohnehin kann kein Mensch stundenlang auf Monitore glotzen, ohne in der Aufmerksamkeit nachzulassen. Florian Großmann (MBDA Deutschland) will insbesondere die Mitarbeiter in der militärischen und zivilen Luftüberwachung entlasten, indem eine Künstliche Intelligenz (KI) mithilfe aufgezeichneter Verkehrsdaten darauf trainiert wird, die wahrscheinlichen Bewegungen der Flugzeuge vorherzusehen und bei Abweichungen von den Erwartungen Alarm zu geben.

KI vs. KI

Falls eines dieser aus der Reihe tanzenden Flugzeuge dann bekämpft werden muss, geschieht das womöglich mit einem Flugkörper, der ebenfalls von einer KI gesteuert wird. Markus Brändle (MBDA Deutschland) erläuterte, wie solche Waffen ihre Position bestimmen können, indem sie georeferenzierte Daten mit dem aktuellen Bild ihrer Bordkamera abgleichen. Erforderlich sei dafür ein neuronales Netz, für dessen Training mehrere Millionen Bilder nötig sein können, die alle "gelabelt", also in einer für die KI verständlichen Sprache beschrieben sein müssen. Synthetische Bilder, die bei ihrer Erstellung automatisch zugleich ihr Label bekommen, seien eine Alternative, müssten aber mit wenigen realen Daten kombiniert werden, um die Lücke zur Realität zu schließen. Mithilfe von Generative Adversarial Networks (GAN), die sich gegenseitig zu täuschen versuchen, ließen sich daraus gute Trainingsdaten erzeugen.

Dieses Beispiel einer automatisierten Zielerkennung (ATR) zeigt, wie Informationsüberlegenheit am Ende in "Wirkungsüberlegenheit" mündet. Auch in Zeiten der Digitalisierung zählt neben der Schnelligkeit weiterhin die Feuerkraft. (mho)