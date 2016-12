Infrastrukturmaßnahmen sollten stets auf die Zukunft und nicht die Vergangenheit ausgerichtet sein, mahnt Cuban. Der Milliardär möchte in den USA wesentlich mehr Investitionen in den Bereich der Robotik sehen.

In einem Blogeintrag hat der Investor und Milliardär Mark Cuban Donald Trump empfohlen, einen Teil der Summe, die Trump für Infrastrukturprojekte ausgeben möchte, in die Förderung von Robotik-Firmen zu stecken. Von der eine Billion US-Dollar, die der President-elect der USA Trump ausgeben wolle, solle er 100 Milliarden in diesen Bereich investieren. Die USA könnten in diesem Wirtschaftsbereich ansonsten abgehängt werden und müssten viele (mit Robotik) gefertigte Produkte aus anderen Ländern beziehen.

Zukunftstechnik

Cuban erklärte, dass Robotikfirmen ihren Sitz bisher nicht in den USA hätten und entsprechende Unternehmen, ebenso wie im Bereich erneuerbare Energien und elektrische Fahrzeuge, gezielt gefördert werden müssten. Die USA sollten das Robotik-Wettrennen gewinnen, seien derzeit aber nicht einmal annähernd dazu in der Lage. Als Gegner in diesem Wettrennen macht Cuban etwa China aus.

Mit seinem Appell an den President-elect versucht Cuban Trump ein wenig von der Maxime abzubringen, nur in alte Energieträger und Technik zu investieren. Trump hatte unter anderem angekündigt, die Kohleindustrie wieder fördern zu wollen. Infrastrukturmaßnahmen sollten laut Cuban stets auf die Zukunft ausgerichtet sein. Die Robotik werde international die Produktion von Gütern maßgeblich verändern. (kbe)