Minecraft Earth: Early Access beginnt im Oktober

Microsoft will sein AR-Spiel Minecraft Earth ab Oktober in einer Early-Access-Version anbieten. Das gab das Unternehmen bei dem Minecraft-Event Minecon bekannt. Minecraft Earth soll zuerst auf kleineren Märkten erscheinen, um die Stabilität zu testen. Wenn die Stabilität des Spiels dort gewährleistet ist, soll Minecraft Earth auch in anderen Ländern freigeschaltet werden. Bis Weihnachten soll der AR-Titel dann weltweit laufen. Wann Minecraft Earth in Deutschland verfügbar ist, konnte Microsoft auf Nachfrage nicht beantworten.

Für einen Early Access-Release hat sich Microsoft eigenen Angaben zufolge entschieden, um Spieler darauf hinzuweisen, dass Minecraft Earth in Zukunft um weitere Funktionen ergänzt werden wird. Die Community soll durch ihr Feedback auf die Weiterentwicklung Einfluss nehmen können. Seit Sommer befindet sich Minecraft Earth in einer geschlossenen Beta-Phase.

Quelle: Microsoft (Quelle: Apple)

Sozialer Multiplayer

Minecraft Earth ist ein Augmented-Reality-Spiel für Android- (ab Version 7) und iOS-Mobilgeräte (ab Version 10). Im Gegensatz zu Pokémon Go ist der AR-Modus in Minecraft Earth nicht ein optionales Extra, sondern zentraler Spielinhalt. Spieler können einen Bau-Modus aktivieren, in dem sie mithilfe der Handy-Kamera zum Beispiel auf dem Küchentisch Minecraft-Blöcke verteilen und Gebäude errichten können. So kann man Welten errichten, die man dann gemeinsam mit Freunden betreten kann. c't konnte Minecraft Earth bereits ausprobieren.

In der Early-Access-Version werden Minecraft-Earth-Spieler sogenannte "Abenteuer" spielen können. Das sind zeitlich limitierte Minecraft-Welten, die man per AR betreten kann und in denen man verschiedenen Aufgaben erledigen muss. Diese Spielziele sind laut Microsoft darauf optimiert, zur Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Mitspielern zu ermutigen. (dahe)