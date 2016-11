(Bild: Mojang)

Microsoft hat die Vollversion der Minecraft Education Edition veröffentlicht. Die Software soll Schülern anhand des Klötzchenspiels konkrete Lerninhalte vermitteln.

Microsoft bietet nun die Minecraft Education Edition offiziell an. Minecraft fürs Klassenzimmer steht in 50 Ländern und in elf Sprachen zur Verfügung. Zuvor gab es einen Testlauf, in dem 50.000 Lehrer und Schüler erste Erfahrungen mit dem Lernprogramm sammeln konnten.

Gebühren und Voraussetzungen

Damit endet jedoch auch die kostenlose Early-Access-Phase. Für die Vollversion der Minecraft Education Edition werden pro Nutzer 5 US-Dollar im Jahr fällig. Für große Institutionen will Microsoft Rabatte gewähren. Vorausgesetzt werden Rechner mit Windows 10 oder macOS. Außerdem muss ein kostenloser Account für Office 365 Education mit der offiziellen E-Mail-Adresse der Schule angelegt werden. Dieses Konto schließt auch die Gratis-Nutzung von Word, Excel, PowerPoint und OneNote in der Schule mit ein.

Teil der Minecraft Education Edition ist auch eine Classroom Mode getaufte Companion-App, mit der Lehrer die Einstellungen der Minecraft-Welt verändern, mit Schülern kommunizieren, ihnen Gegenstände zukommen lassen oder sie an bestimmte Stellen im Spiel teleportieren können. Zudem zeigt die App eine Karte der Welt an, in der auch alle teilnehmenden Schüler auftauchen. Per Chat tritt der Lehrer auf Wunsch jederzeit mit den Kindern in Kontakt.

Vorgefertigte Schulstunden

Minecraft Education Edition richtet sich an Kinder ab fünf Jahren, Teenager und Studierende. Eine Bibliothek mit Aktivitäten soll Schülern genügend Abwechslung bieten. Die Themen umfassen Einheiten aus den Bereichen Wissenschaft, Technik, Mathematik, Geschichte, Sprachen oder Kunst. So stehen in der Geometry World beispielsweise geometrische Formen auf dem Lehrplan. Schüler müssen die vorgegebenen Körper mit Blöcken in Minecraft nachbauen und anschließend unterschiedliche Berechnungen anstellen.

Microsoft will die Minecraft Education Edition regelmäßig um neue Inhalte erweitern. Auch Neuerungen anderer Minecraft-Versionen sollen in die Klassenzimmer Einzug halten. Zu Beginn umfasst die Minecraft Education Edition laut Microsoft alle Features, die auch in der Minecraft: Windows 10 Edition Beta zu finden sind. Ein Programm namens Minecraft Mentors geht einen Schritt weiter und stellt einem unerfahrenen Lehrer einen Minecraft-Experten über das Internet zur Seite. (anw)