Microsoft bringt Minecraft auf Nintendos Switch – mit zusätzlichen Mario-Kostümen, frischen Spielwelten und gleich mehreren lokalen Mehrspieler-Modi.

Minecraft erscheint für Nintendo Switch. Wie Microsoft ankündigt kommt die Switch-Fassung des Spiele-Phänomens noch heute in den USA in den Shop. Japan und Europa sollen morgen folgen. Den Preis nennt Microsoft noch nicht.

Minecraft bekommt auf der Nintendo Switch neue Kostüme aus dem Mario Universum. Ebenfalls neu sind ein paar Zusatzwelten, die sich etwa um Halloween oder die griechische Mythologie drehen. Ansonsten entspricht die Switch-Fassung inhaltlich den anderen Konsolenausgaben.

Vielfältige Mehrspieler-Varianten

Auf der Nintendo Switch kann Minecraft auch mit Freunden gespielt werden: Sowohl im Fernseh- als auch im Mobil-Modus können vier Spieler per Splitscreen an einer Konsole spielen – am 6,2 Zoll-Bildschirm der Switch muss man dann allerdings mit einem sehr kleinen Bild leben.

Bis zu acht Switch-Besitzer können lokal miteinander zocken. Der Online-Mehrspieler-Modus hat ebenfalls eine Obergrenze von acht Teilnehmern.

Minecraft soll auf der Switch im Dock und unterwegs mit 60 FPS bei einer Auflösung von 720p laufen. Vorerst wird das Sandbox-Spiel nur in digitaler Form im eShop angeboten, eine physische Version soll später folgen. (dahe)