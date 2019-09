Minecraft hat 112 Millionen Spieler im Monat

Das zehnjährige Jubiläum hat Minecraft offenbar zu neuer Popularität verholfen: Das Sandbox-Spiel wird im Monat von 112 Millionen Spielern gespielt, sagte Minecraft-Studiochefin Helen Chiang dem Business Insider. Im vergangenen Oktober hatte Minecraft noch 91 Millionen Spieler im Monat.

Minecraft feierte seinen zehnten Geburtstag Im Mai. In einem Jahrzehnt hat sich das Spiele-Phänomen vom kleinen Indie-Projekt zu einer der erfolgreichsten Videospielmarken aller Zeiten entwickelt. Beliebt ist Minecraft auch bei jungen Menschen, auf Youtube hat sich eine riesige Community gebildet. Die Rechte an dem Spiel, das von einem kleinen schwedischen Indie-Studio entwickelt wurde, hat sich Microsoft 2014 für 2,5 Milliarden US-Dollar gekauft.

Eines der meistgespielten Games überhaupt

Mit 112 Millionen aktiven Spielern im Monat gehört Minecraft zu den meistgespielten Videospielen der Welt. Exakte Vergleiche sind schwierig, da die Betreiber erfolgreicher Online-Games – in diese Kategorie fallen fast alle der meistgespielten Videospiele – ihre Nutzerzahlen nur sporadisch oder gar nicht herausgeben.

Die Entwickler des Online-Shooters Fortnite haben ihre Nutzerzahlen zuletzt vor einem Jahr bekanntgegeben. Zu diesem Zeitpunkt hatte Fortnite knapp 80 Millionen aktive Spieler im Monat. Die Zahlen des Moba-Spiels League of Legends sind noch ein wenig älter. Im September 2016 hatte League of Legends 100 Millionen Spieler im Monat. Es ist also möglich, dass Minecraft beide Spiele abgehängt hat.







Mehr Spieler als Minecraft hat möglicherweise PlayerUnknown's Battlegrounds – zumindest, wenn man die Mobilversion mitzählt. Im Sommer 2019 wurden alle Fassungen von PUBG zusammen von 227 Millionen Spielern im Monat gezockt. Die aktuellen Minecraft-Zahlen dürften ebenfalls die Mobilfassungen des Sandbox-Spiels umfassen. (dahe)