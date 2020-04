Minecraft wird schöner: Raytracing-Beta startet

Minecraft-Spieler können auf dem Windows-PC ab dem 16. April um 19 Uhr die Raytracing-Beta ausprobieren. Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann das kultige Sandbox-Spiel in neuer Pracht bewundern. Die Beta ist öffentlich und damit für jeden Minecraft-Spieler auf dem PC zugänglich.

Um an der Beta teilzunehmen, muss man lediglich die Anwendung "Xbox Insider Hub" installieren und den Schritten in Microsofts Anleitung folgen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Wie Minecraft mit RTX aussieht (Quelle: Microsoft)

Mit RTX-Effekten kann man Minecraft aber nur spielen, wenn man moderne Hardware im Rechner stecken hat: Grundsätzlich funktioniert Raytracing mit Nvidias aktuellen Turing-Grafikkarten (also zum Beispiel RTX 2060) sowie einigen Pascal-Karten (zum Beispiel GTX 1060). Bei vielen anderen RTX-Spielen erreichen aber nur Nvidias aktuelle Turing-Modelle ausreichende Performance. Microsoft empfiehlt außerdem mindestens acht GByte RAM.

Nvidia veröffentlicht Treiber

Bereits am 15. April hat Nvidia einen Game-Ready-Treiber für seine Grafikkarten veröffentlicht, der für die RTX-Beta von Minecraft optimiert wurde. Microsoft empfiehlt Spielern, auf dem Minecraft-Marktplatz vorgefertigte Welten herunterzuladen, die die Raytracing-Features zur Schau stellen sollen. Diese Karten sind mit "RTX" gekennzeichnet. Bei anderen Spielwelten lässt sich RTX nicht aktivieren, in den RTX-Spielwelten wiederum kann man Raytracing per Knopfdruck mit der Taste ";" an- und abschalten. Ist Raytracing aktiviert, sind lediglich Auflösungen bis 1080p möglich. Über Konflikte und Probleme, die mit dem Raytracing von Minecraft auftreten können, informiert Microsoft in einem Blog-Eintrag.

Bei der Raytracing-Variante von Minecraft handelt es sich um das sogenannte "Path Tracing", das realistische Beleuchtung, Schatten und Reflexionen verspricht. Nvidias DLSS (Deep Learning Super Sampling) wird ebenfalls integriert. Im Video ist zu sehen, wie RTX Minecraft in ein ungewohntes Erlebnis mit stimmungsvoller Beleuchtung verwandelt. Das geht aber auf Kosten der Übersicht: Insgesamt wird Minecraft bei aktiviertem Raytracing dunkler, die einzelnen Blöcke sind weniger klar voneinander zu unterscheiden.

(dahe)