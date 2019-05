Mini-PCs: Mehr Intel-NUCs mit AMD-Grafik

Auf der Intel-Webseite sind zwar noch keine Fotos der neuen NUC-Familie "Islay Canyon" aufgetaucht, aber schon Produktinformationen zu 13 Ausstattungsvarianten von drei Basisversionen mit Core i3-8145U, Core i5-8265U und Core i7-8565U. Diese "Whiskey Lake-U"-Mobilprozessoren sind jeweils mit einem älteren AMD-Grafikchip vom Typ Radeon 540X mit GDDR5-Speicher sowie mit 4 oder 8 GByte aufgelötetem LPDDR3-Hauptspeicher kombiniert. Für mehr Rechenleistung setzt Intel die Thermal Design Power (TDP) der CPUs von 15 auf 25 Watt hoch.

Intel verrät bisher nicht, wann die neuen Mini-PCs auf den Markt kommen sollen, allerdings startet nächste Woche (am 28. Mai) die Computex in Taipei. Bisher finden sich unter Intel.com Einträge in der Produktdatenbank ARK sowie bei den Datenblättern (Technical Product Specifications, TPS) und im Support-Bereich.

Keines der Dokumente gibt an, wie viel GDDR5-Speicher die Radeon 540X (Polaris 23) jeweils nutzen kann. Die GPU steuert jedenfalls zwei Ausgänge an, eine HDMI-2.0b-Buchse und einen Mini-DisplayPort.

Frontseitig ist eine USB-C-Buchse vorhanden, anscheinend aber ohne Lade- oder Display-Funktionen. Auf Thunderbolt-3 verzichtet Intel bei dieser NUC-Serie.

Intel hat bereits NUC-Versionen mit dem AMD-Intel-Kombichip Kaby Lake-G im Angebot (Hades Canyon) sowie den "Crimson Canyon"-NUC mit Radeon 540 und dem bisher einzigen 10-nm-Intelprozessor Core i3-8121U.

Varianten von Intel NUC8i3INH, NUC8i5INH und NUC8i7INH Basisvariante Mainboard Variante RAM M.2-SSD/HDD/Optane Windows 10 NUC8i3INH NUC8i3INB NUC8i3INHY 4 GByte -- -- NUC8i3INHT 4 GByte 128 GByte/ -- / -- -- NUC8i3INHFA 4 GByte -- / 1 TByte / 16 GByte ja NUC8i3INHJA 8 GByte -- / 1 TByte / 16 GByte ja NUC8i5INH NUC8i5INB NUC8i5INHX 8 GByte -- -- NUC8i5INHP 8 GByte 256 GByte/ -- / -- -- NUC8i5INHJA 8 GByte -- / 1 TByte / 16 GByte ja NUC8i5INHPA 8 GByte 256 GByte/ -- / -- ja NUC8i7INH NUC8i7INB NUC8i7INHX 8 GByte -- -- NUC8i7INHP 8 GByte 256 GByte/ -- / -- -- NUC8i7INHZ 8 GByte 256 GByte / 1 TByte / -- -- NUC8i7INHJA 8 GByte -- / 1 TByte / 16 GByte ja NUC8i7INHPA 8 GByte 256 GByte/ -- / -- ja

(ciw)