Missing Link: Hätt' ich Dich heut' erwartet - 15 Jahre YouTube aus der Sicht erfolgreicher YouTuber

In dieser Woche vor 15 Jahren landete mit "Me at the zoo" das erste YouTube-Video überhaupt im Internet. Der unscharfe Clip mit YouTube-Mitgründer Jawed Karim dauerte gerade einmal 18 Sekunden.

Heute, 15 Jahre später, speichern YouTubes Server pro Minute über 500 Stunden neues Videomaterial, die Plattform gehört zu den größten sozialen Netzwerken, Informations- und Unterhaltungskanälen der Welt.

"Missing Link" Was fehlt: In der rapiden Technikwelt häufig die Zeit, die vielen News und Hintergründe neu zu sortieren. Am Wochenende wollen wir sie uns nehmen, die Seitenwege abseits des Aktuellen verfolgen, andere Blickwinkel probieren und Zwischentöne hörbar machen. Mehr zum Feuilleton "Missing Link"

Zum Jubiläum hat heise online mit vier Urgesteinen der deutschen YouTube-Szene gesprochen und sie nach ihren persönlichen Geschichten von den Anfängen der Plattform bis heute gefragt. Oğuz Yılmaz (Y-Titty), Kathrin Fricke (coldmirror), Alex Böhm (Alexi Bexi) und Robin Blase (Robbubble) gehörten zu denjenigen, die sehr früh ihre ersten Videos auf YouTube veröffentlichten und teils zu den ersten großen Stars der Plattform wurden. Auch wenn heute nicht mehr alle von ihnen vor der Kamera stehen, haben sie alle auf unterschiedliche Weise die deutsche YouTube-Szene geprägt.