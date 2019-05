Mit AMD-Technik: Cray baut 1,5-Exaflops-Superrechner für Oak Ridge

2021 wird sehr spannend für AMD und Intel: Am Oak Ridge National Laboratory (ORNL) geht dann Crays "Frontier"-Supercomputer mit 1,5 Exaflops Rechenleistung nur aus AMD-Chips in Betrieb. Ebenfalls für 2021 schon geplant ist auch "Aurora" mit Intel-Technik – wiederum von Cray gebaut.

Während bei Aurora bisher nur von einer Rechenleistung im Exaflops-Bereich die Rede ist, legt sich AMD schon auf 50 Prozent mehr fest. Und für den Auftraggeber, das US-Department of Energy (DoE), hat das militärisch und geopolitisch bedeutsame Supercomputer-Wettrüsten gegen China höchste Priorität. Dafür fließen auch hunderte Millionen US-Dollar Fördermittel unter anderem an AMD, Cray, IBM, Intel und Nvidia.

Cray-Supercomputer "Frontier" für Oak Ridge mit AMD-Chips. (Bild: AMD)

Sowohl Aurora am Argonne National Lab (ANL) als auch Frontier nutzen Crays "Shasta"-Konzept für die Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen den einzelnen Cluster-Knoten (Slingshot). Intern wiederum arbeiten sowohl Frontier als auch Aurora mit Kombinationen aus Prozessoren und Rechenbeschleunigern: Bei AMD sind das ein speziell optimierter Epyc mit kommenden Zen-2- oder Zen-3-Kernen sowie je vier Radeon-Instinct-Beschleuniger pro CPU. Intel hingegen will die für 2020 angekündigten Xe-GPUs verwenden sowie selbstverständlich die dann aktuellen Xeons.

AMD Infinity Fabric

AMD hat ein besonderes As im Ärmel: Den schnellen Interconnect Infinity Fabric. Der kommt schon bisher in Zen-Prozessoren zum Einsatz, um mehrere Kern-Gruppen (CCX) intern zu koppeln oder auch zwei Epycs zu einem Zwei-Prozessor-System. Dazu lassen sich 64 der 128 PCI-Express-Lanes der Epycs in den Infinity-Fabric-Betriebsmodus umschalten. Auch die aktuellen 7-nm-Rechenbeschleuniger Radeon Instinct MI50 und MI60 nutzen Infinity Fabric, um mehrere davon zu koppeln.

Bei der kommenden Epyc-Generation mit Zen 2 ermöglicht AMD nun auch die Cache-kohärente Kopplung per Infinity Fabric zwischen einer Epyc-GPU und vier Radeon-GPUs. Details zu Transferrate und Latenz verrät AMD allerdings nicht. Ebenfalls ist derzeit offen, ob die von PCIe (4.0) auf Infinity Fabric umschaltbaren Epyc-Lanes auch noch andere Betriebsmodi beherrschen, etwa CCIX oder Gen-Z: AMD ist Mitglied in beiden Industriegremien.

Interconnect-Gerangel

Nvidia und IBM verbinden in den aktuellen Top500-Spitzenreitern Summit und Sierra die Tesla-V100-Beschleuniger mit den Power9-Prozessoren per NVLink 2.0 beziehungsweise OpenCAPI.

Intel plant für kommende Xeons und "Agilex"-FPGAs den kohärenten Interconnect Compute Express Link CXL auf Basis von PCI Express 5.0, also mit 32 GBit/s pro Lane. OpenCAPI 3.0 arbeitet derzeit mit 25 GBit/s, PCIe 4.0 mit 16 GBit/s. CCIX soll mit 25 GBit/s starten.

Für die Verbindung zwischen den einzelnen Cluster-Knoten verwendet Cray bei Shasta den Slingshot-Interconnect mit Dragonfly-(Libellen-)Topologie und 200 GBit/s pro Port. Mit dieser Rate läuft auch Infiniband HDR 200 Gb/s der Firma Mellanox, die Nvidia gekauft hat. Und auch Intel will die hauseigene und in "F"(abric-)Xeons eingebaute Omni-Path Architecture mit OPA200 auf diese Geschwindigkeit bringen.

Cray-CTO Steve Scott erläutert den Slingshot-Interconnect der Shasta-Supercomputer.



