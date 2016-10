Jetzt noch Tickets zum Frühbucher-Preis für den "Innovators Summit Digital Health" sichern: Der Kongress versammelt am 30. November 2016 in Berlin Branchenvertreter und Vordenker im Bereich neuer Medizintechnologien.

Noch bis zum 18. Oktober gibt es den Frühbucher-Rabatt auf Tickets für den "Innovators Summit Digital Health". Das Thema "Digital Health" weist den Weg in neue Technologien für den Gesundheitsmarkt. Dort werden sie die Arbeit von Medizinern, Kliniken, Krankenkassen und Pharmaunternehmen verändern. Mit dem "Innovators Summit – Digital Health" am 30. November in Berlin geht das Magazin Technology Review auf diese Veränderungen ein und gibt einen Überblick über die Möglichkeiten und Chancen dieser Digitalisierungsstrategien.

Auf der Agenda steht unter anderem ein Vortrag des Genetikers Hans Lehrach. Der emeritierte Direktor des Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik in Berlin tritt für den virtuellen Patienten ein und zeigt gemäß seines Vortragstitels auf, "Wie das Zusammenspiel von Biomedizin, Big Data und Modellierung das Gesundheitswesen verändert". Des Weiteren gibt es Impulsvorträge zu den Themenbereichen Datasharing, Geschäftsgeheimnis, Privatsphäre, Big Data sowie die Sicht der Patienten / Versicherten / Gesundheitskonsumenten.

Auf dem Kongress wird außerdem der Gewinner des Wettbewerbs "Digital Health Pioneers" vorgestellt. Mit dem Preis sollen Start-ups und Unternehmer geehrt werden, die mit neuen Ideen das Gesundheitssystem auf eine neue Stufe heben – sei es mit Lösungen für Krankenkassen, Patienten, Ärzte oder Pharmaunternehmen. Software-Anwendungen sind ebenso willkommen wie Hardware-Technologien. Die Bewerbungsfrist endet am 14. Oktober 2016. Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie auf www.heise-events.de/tr_health2016

(jle)