Rivians Elektro-Pickup: Mit drei Milliarden Dollar gegen Tesla

Tesla ist nicht die einzige E-Auto-Firma, die mit Pickup-Fahrzeugen punkten will. Die Firma Rivian könnte für das Marktsegment noch deutlich mehr tun als die Elon-Musk-Firma – schon deshalb, weil ihr Fahrzeug eine weniger kontroverse Optik hat, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe ("Der Rivian-Pickup macht Teslas Cybertruck Konkurrenz").

Geld dafür ist da. Im Dezember teilte das US-Start-up mit, man habe 1,3 Milliarden Dollar in der vierten Finanzierungsrunde des Jahres eingesammelt. Leadinvestor war T. Rowe Price, insgesamt wurden 2019 fast 2,9 Milliarden in die Kassen gespült. Parallel dazu konnte ein Vertrag angekündigt werden, laut dem 100.000 der Rivian-Autos als Lieferwagen für Amazon zum Einsatz kommen sollen. Ford wiederum soll mit Technik für seine eigene E-Auto-Plattform der Zukunft versorgt werden. Amazon und Ford machten ebenfalls Investmentgelder locker.

Rivian arbeitet bereits seit einem Jahrzehnt an eigenen Fahrzeugen. Aufmerksamkeit in der Industrie bekommt man jedoch eigentlich erst seit 2018, als die Firma zwei High-End-E-Trucks vorstellte, mit durchaus attraktivem Look. Der Pickup R1T und das SUV R1S sollen elektrische Varianten dessen werden, was amerikanische Kunden lieben. Große, stark aussehende Geländefahrzeuge ohne den postapokalyptischen Look von Teslas Modell. Sie sollen mit Off-Road-Bedingungen zurecht kommen und mehr als 400 Meilen mit einer Zusatzbatterie packen. Die ersten Auslieferungen sollten bis Ende 2020 starten.

Außerdem ist es ein flexibler Ansatz, den andere Firmen nutzen können. Traditionelle Autohersteller, die ihre eigenen E-Autos produzieren wollen, sind eine Zielgruppe. Die Ford-Partnerschaft muss hier das Vorbild sein. "Wir können unsere gesamte Skateboard-Technik nutzen oder nur Teile verkaufen, wie etwa das Akkupack", sagt R.J. Scaringe, Gründer und Chef von Rivian.

(bsc)