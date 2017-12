Wer mit Opioiden gegen starke Schmerzen behandelt wird, läuft Gefahr, davon abhängig zu werden. US-Ärzte wollen die Einnahme dieser Mittel deshalb jetzt mit elektronischer Hilfe kontrollieren.

Zwei Mediziner am Brigham and Women's Hospital in Boston erforschen, ob sich mit Hilfe von moderner Technik der Opioid-Epidemie entgegenwirken lässt, die sich in den USA weiter ausbreitet. Dazu benutzen sie eine spezielle Kapsel des Anbieters EtectRx, die sich im Verdauungstrakt auflöst und dann Signale an ein um den Hals getragenes Lesegerät sendet. Damit lässt sich aufzeichnen, wie viele Tabletten ein Schmerzpatient einnimmt und wie häufig. Wenn es zu viele sind, weil die Schmerzen nicht weggehen, kann ein Arzt intervenieren. Das berichtet Technology Review online in "Digital gegen Opiod-Sucht".

Die erste Tablette mit Sensor-Technik wurde in diesem November von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen: Abilify, ein Medikament gegen Schizophrenie und bipolare Störungen. Noch ist die Technologie ein wenig umständlich. Für die Einnahme-Kontrolle müssen Patienten ein Pflaster auf ihrem Oberkörper tragen und um den Hals ein elektronisches Lesegerät etwa von der Größe eines iPod. EtectRx arbeitet allerdings daran, die Signalstärke seiner Kapsel zu erhöhen.

Die beiden Notfall-Mediziner Edward Boyer und Peter Chai haben Patienten in der Notaufnahme, die Heroin nehmen, danach gefragt, ob sie die Technologie nutzen würden. Etwa 83 Prozent antworteten mit "Ja". Als Nächstes sollen Tests mit chronischen Schmerzpatienten folgen, die langfristig Opioide einnehmen. Larissa Mooney, Leiterin der UCLA Addiction Medicine Clinic, zeigt sich jedoch nicht überzeugt, dass sich Sucht mit digitalen Tabletten verhindern oder behandeln lässt. "Das wird nur funktionieren, wenn die Leute der Kontrolle zustimmen. Wer nicht will, dass jede Einnahme aufgezeichnet wird, könnte diese Behandlung verweigern, also wird es immer Grenzen geben", sagt sie.

