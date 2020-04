Mittelklasse-Handy: Samsung Galaxy A41 ab Mai in Deutschland

Samsungs Mittelklasse-Reihe Galaxy A wird erweitert: Zu den zahlreichen bereits verfügbaren Modellen stößt ab Mai das A41, eine überarbeitete Version des A40 aus dem vergangenen Jahr. Bereits im März wurde das A41 für den japanischen Markt angekündigt, nun ist es auch für Deutschland bestätigt. Es wird 300 Euro kosten.

Beim Prozessor setzt Samsung auf einen MediaTek Helio P65 – also weder auf einen eigenen Exynos noch auf einen Snapdragon-SoC wie bei den Samsung-Handys üblich. Der Chip hat acht Kerne, von denen sechs mit bis zu 2 Ghz takten. Außerdem baut Samsung 4 GByte RAM in das A41 ein. Samsung nennt eine Akkukapazität von 3500 mAh.

Für 300 Euro bekommen Käufer des Galaxy A41 einen 6,1 Zoll großen AMOLED-Bildschirm, der eine Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln hat. Damit ist das Galaxy A41 kompakter als viele andere Handys – Samsung gibt Maße von 150 x 70 x 8 Millimetern an. Unterbrochen ist das Display am mittleren oberen Bildschirmrand, wo eine tropfenförmige Display-Kerbe die Frontkamera mit 25 Megapixeln beherbergt.

Triple-Kamera und zwei SIM-Slots

An der Rückseite des Galaxy A41 sitzen drei Kameramodule. Das Hauptmodul hat 46 Megapixel, außerdem gibt es eine Ultraweitwinkelkamera mit 8 Megapixeln sowie eine Linse mit 5 Megapixeln für Tiefenschärfe. Der interne Speicherplatz beträgt 64 GByte und lässt sich per microSD-Karte erweitern. Zusätzlich zum SD-Slot hat das Galaxy A41 zwei Slots für SIM-Karten. Eine Klinkenbuchse für Kopfhörer ist ebenfalls vorhanden.

Wie alle neuen Android-Handys wird das Galaxy A41 zum Launch mit Android in Version 10 laufen. In den USA bietet Samsung auch 5G-Varianten des Galaxy A51 und des Galaxy A71 an, in Deutschland werden diese Modelle derzeit aber nicht angeboten. Hier gibt es lediglich das Galaxy A90 in einer 5G-Version.

(dahe)