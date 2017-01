(Bild: dpa, Martin Gerten/Archiv)

Nach O2 hat sich der Verbraucherzentrale Bundesverband auch die Datenautomatik in den Mobilfunkverträgen von Vodafone vorgenommen. Auch das Landgericht Düsseldorf findet: So geht das nicht.

Verbraucherschützer können einen weiteren Erfolg gegen Datenautomatik-Klauseln in Mobilfunkverträgen verbuchen. Wie der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) mitteilte, hat das Landgericht Düsseldorf dem Netzbetreiber Vodafone untersagt, seinen Kunden ohne deren explizite Einwilligung zusätzliches Datenvolumen über den gewählten Tarif hinaus zu verkaufen. Das Urteil vom 16. Dezember 2016 ist noch nicht rechtskräftig.

Volumen nachbuchen

Gegenstand des Rechtsstreits sind Klauseln in den Mobilfunkverträgen von Vodafone, mit denen sich der Netzbetreiber berechtigt, bei Ablauf des tariflich festgelegten Datenvolumens automatisch kostenpflichtige Zusatzpakete zu buchen. Dem Urteil zufolge sieht das zum Beispiel so aus: "Wir prüfen während ihrer Vertragslaufzeit, ob eine Datenoption für Sie günstiger wäre, richten diese gegebenenfalls mit einer monatlichen Laufzeit für Sie ein und informieren Sie darüber per SMS". Oder: "Abhängig von Ihrem zusätzlichen Datenverbrauch schalten wir für Sie maximal 3-mal hintereinander Datenvolumen-Pakete frei".

Der vzbv sieht darin "eine unzumutbare, nachträgliche Vertragsänderung", hatte Vodafone wegen der Verwendung dreier Klauseln für verschiedene Tarife im August 2015 abgemahnt und zur Abgabe einer Unterlassungserklärung aufgefordert. Vodafone hatte daraufhin lediglich erklärt, zwei der abgemahnten Klauseln nicht mehr zu verwenden. Das war dem vzbv nicht genug. Nach Ansicht des Gerichts handelt es nicht bei den Klauseln um Vertragsbestimmungen zu Nebenleistungen oder sonstige Zusatzentgelten, die nur mit Zustimmung des Verbrauchers Vertragsbestandteil werden können.

Klauseln auch bei O2

In einem vergleichbaren Verfahren hatte der vzbv im vergangenen Jahr ein Unterlassungsurteil gegen den Netzbetreiber O2 (Telefónica Deutschland) erwirkt. Dagegen war Telefónica Deutschland in Berufung gegangen. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts München in diesem Verfahren erwartet der vzbv "demnächst". Bis zu einem rechtskräftigen Urteil bleibt die Datenautomatik in einigen älteren Smartphone-Tarifen noch aktiv. In den neuen Free-Tarifen können Nutzer nach Verbrauch des Inklusivvolumens das Internet weiter mit 1 Mbit/s nutzen. (vbr)