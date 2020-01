Mobilprozessor Core i9-10980HK: Notebook-Achtkerner im Geekbench aufgetaucht

Erste Testergebnisse in Online-Benchmark-Datenbanken bestätigen, dass Hersteller derzeit Notebooks mit Intels kommender Mobilprozessorserie Core i-10000H alias Comet Lake-H vorbereiten. Im Benchmark-Tool Geekbench lassen sich mehrere Ergebnisse zum Topmodell Core i9-10980HK finden, das acht Rechenkerne beziehungsweise 16 Threads (Hyper-Threading) nutzt.

Die Vorab-Benchmarks hat der Twitter-Nutzer "TUM_APISAK" in der Geekbench-Datenbank entdeckt. Von der angekündigten Taktsteigerung sieht man dort noch nichts: Der getestete Core i9-10980HK lief mit maximal 5,0 GHz, teilweise aber auch nur mit 4,4 GHz. Da der Vorgänger Core i9-9980HK bereits 5,0 GHz erreicht, liegen die Multithreading-Ergebnisse auf dem gleichen Niveau; beim Singlethreading-Durchgang fällt der Core i9-10980HK sogar etwas langsamer aus. Das könnte zum Beispiel an frühen BIOS-Versionen oder an der Kühlung liegen.

Zehn Rechenkerne nur im Desktop

Den Schritt auf bis zu zehn Rechenkerne geht Intel nur im Desktop mit dem Core i9-10900K aus der CPU-Familie Comet Lake-S. Der Vorteil der mobilen Neuauflage Comet Lake-H gegenüber den aktuellen Coffee-Lake-H-Modellen soll bei höheren Taktfrequenzen liegen. Intel versprach auf der IT-Messe CES 2020 einen Turbo von über 5,0 GHz bei den neuen Core-i9-Prozessoren. Dafür benötigt der Chiphersteller eine Thermal Design Power (TDP) von 45 Watt. In der 15-Watt-Klasse (Comet Lake-U) bietet Intel seit August 2019 maximal sechs Rechenkerne mit bis zu 4,7 GHz an.

Erste Notebooks mit Comet Lake-H, also auch dem Core i9-10980HK, erscheinen laut Intel ab Mai 2020. Ein größerer Auftritt entsprechender Geräte ist auf der Technikmesse Computex 2020 Ende Mai denkbar. (mma)