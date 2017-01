(Bild: heise online/vbr)

Der chinesische Newcomer ist das erste Mal auf der CES und gibt seinen Einstand mit einem neuen Smart-TV. Doch auch wer auf ein neues Smartphone gehofft hatte, wurde nicht enttäuscht – zumindest nicht ganz.

Der chinesische Elektronikhersteller Xiaomi hat bei seinem CES-Debüt einen neuen modularen Fernseher angekündigt. Beim Mi TV 4 fällt das nur knapp 5 Millimeter dünne 4K-Display auf, das mit der separaten TV-Einheit mit einem Kabel verbunden wird. Das Smart-TV wird "demnächst" – und wie üblich zunächst nur in China – erhältlich sein. Das 65-Zoll-Modell soll dabei "deutlich unter 2000 Dollar" kosten, wie Xiaomis Vice President Hugo Barra am Donnerstag auf der CES in Las Vegas erklärte.

Modulares Konzept

Xiaomi bleibt mit dem neuen Mi TV 4 seinem modularen Konzept treu. Display und Elektronikeinheit sind getrennt und werden zu Haus mit einem Kabel verbunden. In der "TV Bar" genannten Box sitzen neben den ganzen Anschlüssen auch die zehn Lautsprecher. Zwei davon strahlen den Ton an die Decke ab, sodass mit Dolby Atmos ein räumlicher Klangeindruck entsteht. Durch den modularen Ansatz lassen sich Display und Elektronik später auch separat erneuern.



Display und TV Bar sind getrennt.

Bild: Xiaomi

Das Display ist nur 4,9 Millimeter dick und hat einen vergleichsweise dünnen Rahmen. Außer dem 65-Zoll-Modell wird der Fernseher auch in den Größen 49 und 55 Zoll erhältlich sein. Das Display steht auf einem transparenten Ständer oder kann an der Wand angebracht werden. Die separate TV-Bar wird mit einem Kabel angebunden, die proprietäre Schnittstelle nennt der Hersteller MiPort.

Eigene Smart TV-Plattform "Patchwall"

Auf dem Fernseher läuft Xiaomis eigene Smart-TV-Plattform, die der Hersteller Patchwall nennt. Beim Design des Nutzerinterfaces habe man sich am Layout moderner Magazine orientiert, sagte Barra. Das System kommt mit einer eigenen KI, die verschiedene Nutzer kennen und deren Bedürfnisse erlernen soll.



Das Mi Mix gibt es nun auch in Weiß.

Bild: heise online/vbr

Wer sich von Xiaomis Messedebüt ein neues Spitzensmartphone erhofft hatte, wurde zumindest nicht ganz enttäuscht: "Ich kann heute ankündigen, dass es das Mi Mix nun auch in Weiß geben wird", sagte Barra. Xiaomi hatte das von Philippe Starck designte Konzept-Smartphone mit Riesendisplay und sehr dünnem Rahmen im vergangenen Herbst vorgestellt. Auch das weiße Modell ist aber vorerst nur in China erhältlich.

