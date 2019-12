Mögliches Gothic-Remake: Erster Prototyp spielbar

THQ Nordic hat am Wochenende überraschend eine spielbare Prototyp-Version einer möglichen Gothic-Neuauflage veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine moderne Remake-Version eines Ausschnitts des Rollenspielklassikers von 2001, der in der Unreal Engine 4 entwickelt wurde. Das "Vertical Slice" soll laut THQ Nordic ein Vorgeschmack auf ein mögliches vollständiges Remake sein, dafür sollen die Spieler jedoch zunächst per Fragebogen am Ende des Spiels ihr Feedback geben.

Wie THQ Nordic mitteilt, zeigt der Prototyp nicht nur eine grafische Modernisierung, sondern eine vollständige Neuinterpretation der ersten beiden Spielstunden des deutschen Fantasy-RPGs. Der "namenlose Held" des Originals landet auch hier wieder in der von einer magischen Barriere umgebenen Minenkolonie Khorimis und trifft auf bekannte Charaktere wie Diego. Neben Grafik und Benutzeroberfläche wurden jedoch auch Dialoge, Quests, Teile der Spielwelt und das Kampfsystem überarbeitet.

Ein Videovergleich des Originalspiels vom Entwicklerstudio Piranha Bytes mit der neuen Demo zeigt dabei eine grafisch zeitgemäßere und deutlich farbenfrohere Darstellung der Spielwelt. Gothic-typische Eigenheiten wie die heutzutage ein wenig steif anmutende Laufanimation des Helden haben die Entwickler jedoch beibehalten. In ersten Nutzerreviews vergleichen Spieler das überarbeitete Kampfsystem mit dem Schwertkampf-Actionspiel For Honor.

(Quelle: THQ Nordic)

Neues Entwicklerteam aus Spanien

Der Prototyp ist aktuell auf Steam erhältlich, allerdings nur für Nutzer, die bereits ein anderes Spiel von Piranha Bytes besitzen, den Schöpfern der Gothic-Reihe. Dazu gehören die beiden Nachfolger Gothic 2 und 3, die drei Teile der Risen-Reihe und das Science-Fantasy-RPG Elex von 2017.

Entwickelt haben den "Playable Teaser" jedoch nicht die ursprünglichen Entwickler aus Essen, sondern ein neu gegründetes Team von THQ Nordic in Barcelona. THQ Nordic hatte Piranha Bytes und die Rechte an der Gothic- und der Risen-Reihe sowie Elex im Mai gekauft, Piranha Bytes selbst arbeitet mutmaßlich an einem Elex-Nachfolger. Ob das neue Entwicklerteam die vollständige Neuauflage von Gothic tatsächlich in Angriff nimmt, hängt laut THQ Nordic vom Feedback der Spieler ab. Mit einer Veröffentlichung wäre erst in einigen Jahren zu rechnen, die Steam-Seite des Teasers nennt Ende 2021 als frühesten Termin. (siko)