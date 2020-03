Moto E6S: Einsteiger-Smartphone in Türkis und Rot

Lenovo hat am Montag ein neues Einsteiger-Smartphone für knapp unter 100 Euro vorgestellt. Das Moto E6S kommt mit dem Mediatek-Achtkerner Helio P22 mit 2 GHz Taktrate und 2 GByte Arbeitsspeicher. Für Medien und Apps stehen 32 GByte zur Verfügung, die mit einer microSD-Karte im zweiten SIM-Slot um bis zu 256 GByte aufgestockt werden können. Auf dem Smartphone läuft Android 9.

Das IPS-Display des Moto E6S misst 6,1 Zoll in der Diagonale und löst mit 1560×720 Pixel auf. Darunter sitzt ein Akku mit 3000 mAh, der mit dem mitgelieferten 5W-Ladegerät über den Micro-USB-Anschluss geladen werden kann. Das alles steckt in einem Kunststoffgehäuse, das 156×73×8,5 mm misst und im Gesamtpaket rund 160 Gramm auf die Waage bringt. Auf der Rückseite sitzt unter der Linse der 13-MP-Kamera ein Fingerabdrucksensor.

Mit Audio-Klinke

Das Einsteiger-Smartphone funkt in 3G- und LTE-Netzen sowie mit Bluetooth 4.2 und im WLAN nur mit 2,4 GHz. NFC hat das Moto E6S nicht, dafür aber eine 3,5-mm-Audiobuchse, die bei höherpreisigen Handys inzwischen zu den gefährdeten Arten gehört. Für Ortungsdienste unterstützt das Smartphone unter anderem die Satellitenplattformen GPS, A-GPS und GLONASS.

Lenovo will das Einsteigergerät im zweiten Quartal in die Läden bringen und nennt als Preisempfehlung 99,99 Euro. Das Moto E6S wird der Mitteilung zufolge in Deutschland in den Farben Türkisblau und Rot erhältlich sein. Zum Lieferumgang gehört neben Ladegerät und USB-Kabel auch ein Schutzcover.

(vbr)