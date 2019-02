Moto G7: Familienzuwachs bei Lenovos Bestseller

Lenovo hat am Donnerstag die neue Smartphone-Familie Moto G7 vorgestellt. Zum Nachfolger des beliebten Mittelklasse-Smartphones Moto G6 gesellen sich das besser ausgestattete Moto 7 Plus, das kleinere und etwas abgespeckte Moto 7 Play und das Moto G7 Power mit besonders starkem Akku. Je nach Ausstattung kosten die Smartphones zwischen 150 und 300 Euro und sind ab Mitte Februar erhältlich.

Lenovos Bestseller

Das neue Moto G7 ist der Nachfolger des Bestsellers G6 (ab 174,90 €), das inzwischen für unter 200 Euro zu haben ist und sich in der Preisklasse immer noch beachtlich schlägt. Mit dem G7 setzt Lenovo die erfolgreiche G-Reihe fort und bleibt seiner Philosophie der soliden Mittelklasse treu: Dem Snapdragon 632 Achtkerner stehen 4 GByte Arbeitsspeicher zur Seite, der Flash-Speicher von 64 GByte kann mit einer MicroSD-Karte um bis zu 512 GByte erweitert werden. Die gesamte G7-Familie hat zwei SIM-Slots und einen weiteren Steckplatz für die Speichererweiterung.

Moto G7 in Weiß und Moto G7 Plus (Bild: heise online)

Das Moto G7 Plus ist das am besten ausgestattete Smartphone der G7-Familie mit einem etwas leistungsfähigeren Snapdragon 636 und besseren Kameras. Das G7-Spitzenmodell unterstützt QuickCharge bis 27 Watt – damit soll das Smartphone in nur 5 Minuten über 50 Prozent aufgeladen werden können. Auch die anderen Familienmitglieder unterstützen Schnellladung mit bis zu 18 Watt – der Hersteller nennt das TurboCharge –, dem günstigen Moto G7 Play liegt aber nur ein 5W-Ladegerät bei.

Mehr Power

Neu in der Familie ist das Moto G7 Power, dass sich mit einem besonders großen Akku an Intensivnutzer richtet. Mit dem 5000-mAh-Akku soll das G7 Power bis zu zweieinhalb Tage durchhalten, sagt der Hersteller. Dafür muss man etwas mehr Gewicht in Kauf nehmen.

Die Moto-G7-Familie wird mit Android 9 ("Pie") ausgeliefert. Bis auf ein paar eigene Funktionen – zum Beispiel die Moto-Gesten – verzichtet Lenovo auf Modifikationen und einen eigenen Launcher. Der Hersteller will mindestens ein großes Update liefern, es wird also Android 10 für alle vier Modelle geben. Dazu verspricht Lenovo, mindestens alle zwei Monate das Sicherheitsupdate zu aufzuspielen.

Alle G7 sind in verschiedenen Farben ab Mitte Februar erhältlich. Das neue Moto G7 in Weiß und Schwarz gibt es exklusiv nur bei Amazon.

Moto G7 Moto G7 Moto G7 Plus Moto G7 Power Moto G7 Play Betriebssystem Android 9 (Pie) Android 9 (Pie) Android 9 (Pie) Android 9 (Pie) Prozessor / Kerne Snapdragon 632 OctaCore

8× 1,8 GHz Kryo 250 Snapdragon 636 OctaCore

8× 1,8 GHz Kryo 260 Snapdragon 632 OctaCore

8× 1,8 GHz Kryo 250 Snapdragon 632 OctaCore

8× 1,8 GHz Kryo 250 GPU Adreno 506 Adreno 509 Adreno 506 Adreno 506 Arbeitsspeicher 4 GB 4 GB 4 GB 2 GB Flash-Speicher 64 GB 64 GB 64 GB 32 GB Wechselspeicher / max. MicroSD bis 512 GB

(eigener Slot) MicroSD bis 512 GB

(eigener Slot) MicroSD bis 512 GB

(eigener Slot) MicroSD bis 512 GB

(eigener Slot) Display 6,24“ IPS LCD FullHD+

2270×1080 (403 ppi) 6,24“ IPS LCD FullHD+

2270×1080 (403 ppi) 6,2“ LCD HD+

1520×720 (271ppi) 5,7“ IPS LCD HD+

1512×720 (294ppi) SIM 2× Nano SIM 2× Nano SIM 2× Nano SIM 2× Nano SIM LTE / UMTS LTE Cat 6 bis 300 Mbit/s LTE Cat 12 bis 600 Mbit/s LTE Cat 6 bis 300 Mbit/s LTE Cat 6 bis 300 Mbit/s WLAN 802.11 b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n 802.11 b/g/n Bluetooth 5.0 5.0 4.2 4.2 Navigation GPS, A-GPS, Glonass, Beidou GPS, A-GPS, Glonass, Beidou GPS, A-GPS, Glonass, Beidou GPS, A-GPS, Glonass, Beidou USB-Anschluss USB Typ C

Quick Charge bis 18W USB Typ C

Quick Charge bis 27W USB Typ C

Quick Charge bis 18W USB Typ C

Unterstützt Quick Charge bis 18W Akkukapazität 3000 mAh 3000 mAh 5000 mAh 3000 mAh Hauptkamera 12 MP f/1.8 5 MP f/2.2 16 MP f/1.7 5 MP f/2.2 12 MP f/2.0 13 MP f/2.0 Frontkamera 8 MP f/2.2 12 MP f/2.0 8 MP f/2.2 8 MP f/2.2 Gehäuse Glas, Kunststoffrahmen Kunststoff Kunststoff Kunststoff Abmessungen (H × B × T) 157×75×7,9mm 157×75×8,3mm 159×76×9,3mm 157×76×8,2mm Gewicht 174g 172g 193g 149g Sonstiges NFC, 3,5 mm Audio

UKW Radio

Fingerabdrucksensor NFC, 3,5 mm Audio

UKW Radio

Fingerabdrucksensor NFC, 3,5 mm Audio

UKW Radio

Fingerabdrucksensor 3,5 mm Audio

Fingerabdrucksensor Farbvarianten Weiß, Schwarz Dunkelblau, Viva Red Schwarz, Ice Violet Dunkelblau Preis (UVP) 250 € 300 € 210 € 150 € Erhältlich ab Mitte Februar 2019 Mitte Februar 2019 Mitte Februar 2019 Mitte Februar 2019

(vbr)