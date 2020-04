Motorola Edge: 5G und kurviges Display für 600 Euro

Motorolas neue Flaggschiffe definieren sich über das seitlich abgerundeten Display: Motorola Edge und Motorola Edge+ haben einen Bildschirm, der sich am seitlichen Rand um das Gehäuse wölbt. Nach Deutschland kommt nur die etwas schwächere Variante der beiden neuen Modelle, die Standard-Fassung des Motorola Edge. Es ist ab Mai verfügbar und wird 600 Euro kosten.

"Edge", also "Rand" oder "Kante", hat schon Samsung bei einer Version des Galaxy S7 als deskriptiven Namenszusatz gewählt. Seitdem gab es mehrere Handys verschiedener Hersteller, deren Display-Ränder an den Seiten abgerundet waren. Der praktische Nutzen dieses Design-Elements ist umstritten. Motorola lässt an den gebogenen Display-Rändern Steuerungseingaben zu, mit denen sich per Streichgesten zum Beispiel Benachrichtigungen anzeigen und Anwendungen wechseln lassen.

Kamera-Loch im OLED-Display

Am oberen Bildschirmrand bringt Motorola an der linken Seite eine "Punchhole"-Kamera unter, die direkt ins Display eingelassen ist und als schwarzer Punkt auffällt. In dem Display-Loch sitzt die Selfie-Kamera mit 25 Megapixeln.

An der Rückseite setzt Motorola auf eine Kombination aus insgesamt drei Kamera-Modulen. Der Hauptsensor hat 64 Megapixel, von denen jeweils vier zusammengerechnet werden können, um bei schlechteren Lichtverhältnissen bessere Fotos zu schießen. Außerdem hat das Motorola Edge eine Ultraweitwinkelkamera mit 16 Megapixeln und ein Teleobjektiv mit 8 Megapixeln.

Das Display des Motorola Edge wölbt sich seitlich um den Körper. (Bild: Motorola)

Das OLED-Display selbst ist laut Motorola samt Wölbung 6,67 Zoll groß und hat eine Auflösung von 1080 × 2340 Pixeln. Die Bildwiederholrate von 90 Hz verspricht außerdem eine flüssigere Darstellung von Inhalten als bei vielen älteren Modellen, deren Displays nur 60 Hz darstellen können. Unter dem Panel sitzt ein optischer Fingerabdruckscanner.

Edge+ mit besserer Hardware

Für ausreichend Leistung soll ein Snapdragon 765 mit acht Kernen im Zusammenspiel mit 6 GByte RAM sorgen. Der Akku fasst 4500 mAh, der interne Speicherplatz liegt bei 128 GByte. Er kann per MicroSD-Karte erweitert werden, die in einen Hybrid-Slot passt. Das Motorola Edge hat eine Klinkenbuchse und unterstützt NFC. Es ist mit dem Mobilfunkstandard 5G kompatibel und läuft mit Android in Version 10.

Im Vergleich zum Edge hat das Edge+, das vorerst nach Deutschland kommen wird, verbesserte Hardware: Es läuft mit einem Snapdragon 865 und 12 GByte Arbeitsspeicher. Außerdem ist es mit einem 108 Megapixel großen Hauptsensor und einem 5000-mAh-Akku ausgestattet. Ob das Edge+ zu einem späteren Zeitpunkt in Deutschland erscheint, ist nicht bekannt.

(dahe)