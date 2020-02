Motorola Moto G8 Power: Android-Smartphone mit Riesen-Akku

Motorola hat mit dem Moto G8 Power ein Mittelklasse-Smartphone mit extragroßem Akku und vier Kameralinsen vorgestellt. Das 230 Euro teure Gerät wird von einem Snapdragon 665 und 4 GByte RAM angetrieben.

Sein Display ist 6,4 Zoll groß und kommt mit einem Kameraloch für die Frontkamera daher. Das IPS-Panel löst mit FHD+ auf. Softwareseitig setzt Motorola auf ein nach eigenen Aussagen "weitgehend unverändertes Android 10" – in einem ersten Test fielen auch keine großen Änderungen am System auf.

Viele Linsen, solide Leistung

Das Motorola Moto G8 Power hat vier Kameras: Neben der Hauptkamera sind eine Ultra-Weitwinkellinse, ein zweifacher optischer Zoom und eine Makrolinse eingebaut. Die 16-Megapixel-Hauptkamera taugte im ersten Versuch für ordentliche, ihrer Preisklasse entsprechende Schnappschüsse. Die Ultra-Weitwinkelkamera und die Linse für einen zweifachen optischen Zoom mit ihren je 8 Megapixeln liefern mäßige Ergebnisse, ihre Bilder werden insbesondere in den Randbereichen gerne matschig. Die Makrokamera steigert zwar die Flexibilität des Fotografen, ist mit ihren 2 Megapixeln aber eher als Dreingabe zu verstehen.

Bild 1 von 9 Motorola G8 Power (9 Bilder) Das Motorola Moto G8 Power hat ein 6,4-Zoll-Display ...



Der Qualcomm Snapdragon 665 ist mit seinen acht Kernen ein typisches Mittelklasse-SoC. Er hat vier schnellere Kerne vom Typ Kryo 260 Gold (Variante des Cortex-A73) mit 2,0 Ghz und vier stromsparende Kerne vom Typ Kryo 260 Silver (Variante des Cortex-A53) mit 1,8 Ghz. Er erzielt im Geekbench im Test von heise online 1500 Punkte mit einem Thread und 5568 Punkte beim Multithreading. Im 3DMark Sling Shot Extreme werden 1089 Punkte erreicht. Das genügt für viele Apps, Spiele mit aufwendiger Grafik müssen jedoch heruntergeregelt werden.

Extra viel Akku und Sound

Das Motorola Moto G8 Power ist bis zu 10 Millimeter dick und wiegt 197 Gramm. Dafür fasst der Akku aber reichliche 5000 mAh. In unseren Laufzeittests erreichten wir 16,7 Stunden beim YouTube-Streaming, 21,8 Stunden im WLAN-Test und 11,2 Stunden mit dem Videospiel Asphalt 8. Das Gerät hält damit ähnlich lange durch wie das Samsung M30s, das einen 6000 mAh großen Akku vorweisen kann. Der Akku des G8 wird via USB Typ C mit bis zu 15 Watt aufgeladen.

Lesen Sie auch Fünf Smartphones um 300 Euro mit Triple-Kamera im Vergleich

Das Android-Smartphone kann mit zwei SIM-Karten betrieben werden. Alternativ kann eine MicroSD-Karte eingesetzt werden, um den 64 GByte großen Speicher zu erweitern. Es hat zwei Lautsprecher verbaut, um Stereo-Ton wiederzugeben. Ein 3,5mm-Klinkeanschluss für Kopfhörer ist vorhanden.

Das Motorola Moto G8 Power soll Anfang März in den Farben Schwarz und Blau in Deutschland auf den Markt kommen.

(mjo)