Moto G6 Plus, Moto G6 und Moto G6 Play (v.l.) (Bild: Motorola)

Die Lenovo-Tochter Motorola bringt ab Mai drei Mittelklasse-Smartphones zwischen 200 und 300 Euro in die Läden.

Motorola hat am Donnerstag in Brasilien drei Mittelklasse-Smartphones der Moto-G6-Familie vorgestellt. Zum Moto G6 gesellen sich das Moto G6 Plus mit größerem Display und das günstigere Moto G6 Play. Alle drei Modelle sind im modernem 2:1-Format ("18:9") und werden mit reinem Android 8.0 (Oreo) ausgeliefert. Sie sollen ab Anfang Mai in Deutschland erhältlich sein und kosten zwischen 199 und 299 Euro.

Im Moto G6 steckt ein Snapdragon 450. Das 5,7"-Smartphone gibt es nominell in zwei Speicherausstattungen, in Deutschland soll laut Hersteller zunächst nur die Variante mit 3 GByte RAM und 32 GByte Speicherplatz erhältlich sein. Auch von den verfügbaren Farben wird es in Deutschland zunächst nur Dunkelblau ("Deep Indigo") geben. Motorola ruft dafür knapp 250 Euro auf. Wer ein Moto G6 kauft, erhält einen drahtlosen Kopfhörer von Motorola dazu (so lange der Vorrat reicht).

Alle drei Motos sind in Deutschland in der Farbe "Deep Indigo" erhältlich. (Bild: Motorola)

Phablet-Variante

Das Moto G6 Plus ist mit einem Snapdragon 630 leistungsstärker und hat ein 5,9"-Display. Das Phablet ist das insgesamt am besten ausgestattete Modell der neuen G6-Familie. Das Modell mit 4 GByte Arbeitsspeicher soll hierzulande knapp 300 Euro kosten. Auch das Moto G6 Plus ist in unseren Breitengraden nur in dunkelblau erhältlich.

Mit knapp unter 200 Euro ist das Moto G6 Play die günstigste Variante, dafür muss man Abstriche bei der Ausstattung hinnehmen: Nur eine Kamera-Linse auf der Rückseite und ein Snapdragon 430 mit 3 GByte Arbeitsspeicher. Das G6 Play gibt es ebenfalls nur in blau.

"Das erste Moto G wurde das meistverkaufte Smartphone in der Geschichte von Motorola", erklärt Deutschlandchef Lars Christian Weisswange. "Seitdem haben wir die Grenzen des Preis-Leistungs-Verhältnisses noch weiter verschoben und bieten in der mittlerweile sechsten Generation mit dem Moto G die perfekte Kombination von Premium-Funktionen und erschwinglichem Preis."

Motorola Moto G6 Familie Moto G6 Moto G6 Plus Moto G6 Play Betriebssystem Android 8.0 Oreo Android 8.0 Oreo Android 8.0 Oreo Prozessor / Kerne Qualcomm Snapdragon 450

OctaCore 1.8 GHz Qualcomm Snapdragon 630

OctaCore 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 430

OctaCore 1.4 GHz Grafik Adreno 506 Adreno 508 Adreno 505 Arbeitsspeicher 3 GB / 4 GB 4 GB / 6 GB 3 GB Flash-Speicher 32 GB / 64 GB 64 GB 32 GB Wechselspeicher / max. microSD 128 GB microSD 128 GB microSD 128 GB Display 5,7" IPS LCD 18:9

2160×1080 5,9" IPS LCD 18:9

2160×1080 5.7" IPS LCD 18:9

1440×720 Auflösung (ppi) 423ppi 409ppi 282ppi Displayschutz Gorilla Glass 3 Gorilla Glass 3 - SIM Dual Nano SIM Dual Nano SIM Dual Nano SIM LTE / UMTS LTE Kat 4 150/50

HSPA+ / EDGE LTE Kat 13 400/150

HSPA+ / EDGE LTE Kat 4 150/50

HSPA+ / EDGE WLAN 802.11 a/b/g/n

2,4 GHz, 5 GHZ 802.11 a/b/g/n

2,4 GHz, 5 GHZ 802.11 b/g/n

2,4 GHz Bluetooth 4.2 EDR & BLE 5.0 4.2 EDR & BLE Navigation GPS, A-GPS, Beidou, Glonass GPS, A-GPS, Glonass GPS, A-GPS, Glonass USB-Anschluss USB C USB C Micro USB Sonstiges NFC, Fingerabdrucksensor,

3.5mm Audio, UKW Radio NFC, Fingerabdrucksensor,

3.5mm Audio, UKW Radio NFC, Fingerabdrucksensor,

3.5mm Audio, UKW Radio Akkukapazität 3000 mAh Turbo Charge 15W 3200 mAh Turbo Charge 15W 4000 mAh Turbo Charge 15W Hauptkamera Dual 12MP/5MP f/1.8

Full HD Video Dual 12MP/5MP f/1.7

4K Video 13 MP f/2.0

Full HD Video Frontkamera 8MP 8 MP 8 MP Abmessungen (H × B × T) 153,8×72,3×8,3mm 160×75,5×8mm 154,4×73,2×9mm Gewicht 167g 167g 175g Farbvarianten Blau (Schwarz, Silber, Rosa) Blau (Gold) Blau (Gold, Grau) Preis (UVP) 249€ (3/32 GB) 299€ (4/64 GB) 199 € Erhältlich ab Mai 2018 Mai 2018 Mai 2018

(vbr)