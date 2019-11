Motorsport mit E-Autos: VW will keine Verbrenner mehr im Kreis fahren lassen

Volkswagen will künftig nur noch mit Elektroautos motorsportlich aktiv werden. Der Verbrenner Golf GTI TCR für die Rennstrecke, der noch bis Ende dieses Jahres produziert wird, soll keinen Nachfolger bekommen. Volkswagen will zudem "unterschiedliche Disziplinen, Plattformen und Fahrzeugtypen untersuchen und evaluieren", teilte das Unternehmen mit.

Volkswagens "technologischer Vorreiter" soll der Elektro-Sportwagen ID.R sein. Ihn hatte das Unternehmen bisher am Pikes Peak, auf dem Nürburgring, in Goodwood und am Berg Tianmen Rekorde aufstellen lassen. Auf Basis des Modularen E-Antriebsbaukastens (MEB), auf dem zahlreiche elektrische Serienfahrzeuge aufsetzen werden, will Volkswagen neue Motorsport-Konzepte entwickeln.

Rollendes Labor

Der Motorsport diene als "rollendes Labor für die Entwicklung künftiger Serienautos, zum anderen als überzeugender Kommunikationskanal, um Menschen noch stärker für die Elektromobilität zu begeistern", meint Sven Smeets, Direktor von Volkswagen Motorsport, laut einer Mitteilung.

Im Motorsport setzt Volkswagen damit seine Strategie fort, insgesamt verstärkt auf elektrischen Antrieb zu setzen. Vorvorige Woche hieß es, der Konzern wolle zwischen 2020 und 2024 knapp 60 Milliarden Euro für die Bereiche E-Mobilität, Hybridantriebe und Digitalisierung ausgeben. Dies entspreche mehr als 40 Prozent aller Sach- und Entwicklungsinvestitionen. Rund 33 Milliarden Euro sollen allein in die Elektromobilität fließen.

(anw)