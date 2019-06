Mozilla veröffentlicht Preview des neuen Firefox-Mobilbrowsers

Auf den meisten Mobilgeräten läuft Google Chrome als Standard-Browser – eine harte Konkurrenz für Mozilla. Nun ist Firefox Preview 1.0 erschienen, ein Mobilbrowser für Android, der unter dem Projektnamen Fenix entwickelt worden ist. Der neue Browser will die Nutzer mit Performance und dem besonderen Schutz der Privatsphäre überzeugen. Dazu hat Firefox diverse Funktionen von Firefox Klar übernommen, der international Firefox Focus heißt. Fertig ist die neue Firefox-Fassung noch nicht: Wie der Name bereits verrät, handelt es sich um eine erste Vorschauversion für Entwickler und neugierige Early Adopter.

Alles neu, alles besser

Die Entwickler haben Firefox Preview komplett neu entwickelt, der Browser bringt also keine Altlasten mit. Er basiert auf Mozillas eigener Engine GeckoView, während viele andere Konkurrenten auf Blink setzen. Damit machen sie sich in gewisser Wiese von Google und dessen Entscheidungen abhängig. "GeckoView sichert unsere Unabhängigkeit", erklärt Mozilla in einem Blog-Eintrag. Zudem verspricht die Engine im Bezug auf Privatsphäre und Datenschutz mehr Freiheiten und eine höhere Flexibilität: "Dank GeckoView können wir schnellere, sicherere und nutzerfreundlichere Browser entwickeln, die beispiellose Leistung liefern."

Ordnung muss sein: Webseiten lassen sich in "Collections" zusammenfassen. (Bild: Mozilla)

Konkret soll Firefox Preview doppelt so schnell sein wie vorherige Versionen von Firefox für Android. Auch bei der Bedienoberfläche setzen die Entwickler und Designer auf Zurückhaltung. Tracker blockiert Firefox Preview standardmäßig, damit Nutzer "weniger genervt" sind.

Für mehr Ordnung sollen "Collections" sorgen, die Webseiten zu Sammlungen zusammenfassen, die sich wiederum mit anderen teilen lassen. Im Kern verwendet Firefox die Mozilla Android Components, also eine Sammlung an Android-Libraries, mit denen sich Browser bauen lassen.

Firefox Preview steht ab sofort im Google Play Store zum Testen bereit. Die App setzt mindestens Android 5 voraus; ältere Fassungen unterstützt der Browser nicht, was ihn vom alten Firefox unterscheidet. Mozilla erbittet Feedback zum neuen Browser, via Mail oder GitHub.

Entwicklung von Firefox Klar wird pausiert

Die Entwickler wollen in diesem Jahr ihre gesamte Energie in den neuen Mobilbrowser stecken – das heißt aber auch, dass die Weiterentwicklung von Firefox Klar erst einmal pausiert wird. Sensationell gut kam der Browser bei den Nutzern wohl nicht an, sie wünschen sich eben ein "vollwertiges mobiles Surf-Erlebnis", musste Mozilla feststellen. Das will ihnen Firefox Preview nun bieten und das mobile Surfen "auf ein ganz neues Level heben". (dbe)