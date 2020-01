Kunstvoller CEO-Fraud: Museum überweist Hackern 2,4 Millionen Pfund

Das niederländische Museum Rijksmuseum Twenthe überwies 2,4 Millionen Pfund an einen Bankaccount, den Hacker für den Account eines Kunsthändlers ausgegeben hatten. Das Museum hatte per Mail mit dem Kunsthändler Simon C. Dickinson Ltd über ein Gemälde von John Constable verhandelt. Als es zum Kauf kommen sollte, gaben sich die Hacker für Mitarbeiter von Dickinson aus und nannten einen Bank Account aus Hong-Kong als Überweisungsadresse.

Wie das Online Nachrichtenportal Bloomberg berichtete, gelang es den Betrügern Zugriff zu einem der Mail Systeme der Verhandlungspartner zu bekommen. Anschließend beobachteten sie, die sich über Monate hinziehenden Gespräche und begannen zu einem passenden Zeitpunkt die Verhandlungen zu infiltrieren.

Das Museum forderte daraufhin Schadensersatz von Dickinson, weil diese keine Email Cybersecurtiy gehabt hätten und nichts gesagt hätten, als die Mails der Hacker in dem Gespräch auftauchten. Der Kunsthändler wies die Vorwürfe zurück und wirft seinerseits dem Museum vor, den Bank Account nicht überprüft zu haben. In einem ersten Verfahren wurden die Forderungen des Museums abgewiesen. Es besteht aber noch die Möglichkeit, Revision einzulegen.

Offene Fragen

Wer hinter dem Betrug steckt ist bislang unklar. Auch die Frage, ob die Mail-Accounts des Museums oder die des Kunsthändlers gehackt wurde, blieb bislang offen. Beide Seiten behaupten, dass der jeweils andere verantwortlich sei. Erst vergangenes Jahr machten amerikanische Ermittler im Rahmen der Operation reWired weltweit Jagd auf Internetbetrüger. (kim)