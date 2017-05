LG zeigt auf der DisplayWeek, dass in OLEDs nicht nur Bilder stecken, sondern auch Musik. Ein Modell für Musikclubs?

Flachbildfenrseher mit organischem Display sind für ihre superschlanken Schirme bekannt. Dass man aus ihnen trotzdem satten Sound holen kann, hat LG auf der DisplayWeek gezeigt: Der OLED-TV-Spezialist befestigt vier Aktuatoren im Displayrücken, die den gesamten Schirm in Schwingung versetzt. Durch die Vibrationen wird der Bildschirm zum Soundprojektor – was am Stand sehr eindrucksvoll demonstriert wird.

Laut LG lässt sich prinzipiell jeder OLED-Schirm derart umfunktionieren beziehungsweise erweitern, es braucht allerdings noch Software zur elektrischen Aktuatoren-Steuerung passend zur Musik. Sony hat dies bei seinem neuen OLED-TV aus der A1-Serie selbst umgesetzt und damit den ersten solcher OLED-TV-Soundprojektoren auf den Markt gebracht. Weitere Hersteller könnten folgen.

c't hat Sonys 4K-OLED-Fernseher KD55A1 mit Soundprojektion in Heft 12/17 getestet. (uk)