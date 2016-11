(Bild: dpa, Robert Schlesinger)

Der Berliner Streaminganbieter stellt seinen Dienst für Direktkunden ein. Seit der Übernahme durch Panasonics US-Autosparte entwickelt das Unternehmen In-Car-Systeme für die Fahrzeugbranche.

Der Musikstreamingdienst Aupeo stellt sein Direktkundengeschäft ein. Ende November wird die App abgeschaltet, teilt das inzwischen von Pansonic übernommene Unternehmen mit. Bei Abo-Kunden werde nach dem 31. Oktober keine Monatsgebühr mehr abgebucht. Nutzer werden gebeten, die App dann zu deinstallieren. Der Anbieter betont, dass da Besitzer eines Audi, die den Dienst über das Onboard-System der Fahrzeuge beziehen, nicht von der Einstellung betroffen sind.

Aupeo war 2008 als Anbieter von personalisierten Radio-Streams in Berlin gegründet worden. 2013 hat die US-Automobilsparte des Elektronikkonzerns Panasonic den Anbieter übernommen und auf dem Dienst ein In-Car-System für Fahrzeughersteller aufgebaut. Die Aupeo GmbH ist seither unter anderem mit der Entwicklung der In-Car-Plattform OneConnect für Panasonic beschäftigt. Der Streaming-Dienst ist als "Personal Radio By AUPEO" in verschiedenen Fahrzeugtypen erhältlich. (vbr)