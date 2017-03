Immer wieder werden Anwender von Betrügern angerufen, die sich als Microsoft-Support ausgeben. In einem aktuellen Fall hatten die Betrüger die Rechner von Webseiten-Besuchern gesperrt.

Die Wilhelmshavener Polizei hat gegen Ende Februar zwei Verdächtige festgenommen, die Teil einer international agierenden Scammer-Gruppe gewesen sein sollen, teilt Microsoft mit. Die Verdächtigen sollen sich von Wilhelmshaven aus als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben und Opfer in ganz Deutschland betrogen haben. Die Polizei Wilhelmshaven ermittelt gegen die Verdächtigen wegen banden- und gewerbsmäßig begangener Computersabotage sowie Erpressung.

Die Opfer der Betrüger hatten Webseiten besucht, die auf ihrem Rechner einen Sperrbildschirm angezeigt hatten – in vielen Fällen handelte es sich wohl um Porno-Seiten. Auf dem Sperrbildschirm war eine 0800-Nummer angegeben, unter der die Betrüger Hilfe versprachen. Bei Anruf gaben sie sich dann als Microsoft-Mitarbeiter aus und gegenüber den Opfern vor, deren angebliche Computerprobleme gegen Geld zu lösen. Microsofts Digital Crimes Unit hatte die Polizei bei den Ermittlungen in dem Fall geholfen.

In Zusammenhang mit der Masche der Wilhelmshavener Täter kommt es wohl nach wie vor zu Betrugsversuchen. Dabei wird laut Microsoft Opfern der Betrüger die Rückzahlung der von ihnen bezahlten Gebühren für den Fall in Aussicht gestellt, dass ein noch fehlender Betrag eingezahlt wird. Bei diesen erneuten Betrügereien entstehen Schäden im vier- bis fünfstelligen Bereich. Microsoft empfiehlt, telefonische Betrugsversuche umgehend zu beenden und in diesem Zusammenhang auf keinen Fall Fremdsoftware zu erwerben oder zu installieren. (fab)