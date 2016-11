(Bild: NASA)

Tropische Wirbelstürme werden wegen des Klimawandels in Zukunft regional häufiger auftreten. Kleine Wettersatelliten sollen helfen, ihren Verlauf besser zu berechnen.

Mit einer Flotte von acht Mini-Satelliten will die NASA die Vorhersage gefährlicher tropischer Stürme verbessern. Auch über den Verlauf und die Intensität von Hurrikans sollen die Satelliten detaillierter Auskunft geben als bisher möglich – unter anderem, indem sie ins Auge des Sturms und durch seine massiven Regenwände hindurchblicken.

Erste Mission dieser Art

Am 12. Dezember soll das "Cyclon Global Navigation Satellite System" (CYGNNS) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus an Bord einer Trägerrakete in eine erdnahe Umlaufbahn gebracht werden, kündigte die US-Raumfahrtbehörde am Donnerstag (Ortszeit) an. "Das ist die allererste Mission dieser Art", sagte Thomas Zurbuchen, NASA-Geschäftsführer für Wissenschaftsmissionen.

Die Mini-Satelliten, die nur 30 Kilogramm wiegen und sich auf die Größe eines Schwans entfalten, arbeiten mit direkten und reflektierten GPS-Signalen. Sie können auf diese Art Windgeschwindigkeiten und Wellenhöhe an der Meeresoberfläche messen, die konventionellen Wettersatelliten unter dem dichten Wall aus Starkregen und Gewitterwolken, der sogenannten Augenwand des Sturms, verborgen bleiben.

Blick unter den Regen

"Derzeit können wir nicht sehen, was unter dem Regen geschieht", erläuterte der leitende CYGNSS-Forscher Chris Ruf von der University of Michigan in Ann Arbor. "Wir können nur den Wind außerhalb der Sturmzelle messen. Aber wir haben eine Wissenslücke über die Prozesse in der kritischen Augenwand des Sturms. Und diese Lücke werden die CYGNSS-Daten füllen."

Hinzu kommt: Während ein großer Satellit nur einmal in 24 Stunden an einer Stelle vorbeifliegt, sammeln die auf der Umlaufbahn verteilten Minisatelliten dort etwa alle sieben Stunden neue Daten ein. Das erlaubt Neueinschätzungen in kürzeren Zeitabständen. Die gesamte Flotte macht auf ihrem Weg entlang tropischer Breitengrade insgesamt 32 Windmessungen pro Sekunde.

