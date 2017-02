(Bild: NASA/JPL-Caltech)

Über ein Citizen-Science-Projekt wollen die NASA und andere US-Einrichtungen endlich den neunten Planeten finden – so es ihn denn tatsächlich gibt. Algorithmen seien mit den gesammelten Daten überfordert und Menschen könnten hier eine Stärke ausspielen.

Die NASA und mehrere US-Forschungseinrichtungen rufen Interessierte in aller Welt auf, bei der Suche nach einem möglichen neunten Planeten des Sonnensystems und anderer bisher unbekannter Objekte in dessen unmittelbarer Nachbarschaft zu helfen. Wie die US-Weltraumagentur erklärt, haben Forscher dazu die Internetseite "Backyard Worlds: Planet 9" eingerichtet. Dort kann sich jeder Daumenkinoartige Filmsequenzen angucken, die das Weltraumteleskop Wise aufgenommen hat und darauf nach sich bewegenden Objekten suchen. Aufgrund der vielen Bildartefakte seien Computer mit dieser Aufgabe überfordert. Mögliche Funde können dann markiert werden, damit die Forscher sie genauer untersuchen.



Oben rechts der Braune Zwerg WISE 0855−0714

Bild: NASA/WISE

Wise hatte in seiner Mission zwischen 2010 und 2011 unter anderem den gesamten Nachthimmel im infraroten Spektrum abgebildet. Einen richtig großen Planeten weit am Rand des Sonnensystems hat die Sonde dabei nicht gefunden, aber kleinere Objekte könnten bislang einfach übersehen worden sein. Auch weiter entfernte und fast unsichtbare Braune Zwerge und massearme Sterne könnten in den Daten noch auf ihre Entdeckung warten. Menschliche Augen und unsere Mustererkennung könnten hier leisten, woran Computer scheitern. Genauso habe auch schon Clyde Tombaugh den Zwergplaneten Pluto entdeckt, nachdem er insgesamt 7000 Stunden solche Bildvergleiche angestarrt hatte. (mho)