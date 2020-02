NASA: Rückkehr zum Mond würde 35 Milliarden Dollar zusätzlich kosten

Am 16. Juli 1969 startete Apollo 11 auf einer Saturn-V-Rakete - und am 20. Juli landete die Mondfähre Eagle mit Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond. Am 21. Juli setzte dann Neil Armstrong als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond. Ein Schwerpunkt auf heise online würdigt in den kommenden Tagen diesen Meilenstein der Raumfahrt unter verschiedenen Aspekten.