Die Saturn-Sonde Cassini erforscht derzeit die Ringe des Gasplaneten und dabei sind ihr nun beeindruckende Aufnahmen eines der dort kreisenden Monde gelungen. Pan erinnert darauf mit einem charakteristischen Bergrücken an Ravioli.



Zusammenstellung der Aufnahmen von Pan

Bild: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute/K. Walbolt/S. Samochina Wenige Monate vor ihrem Missionsende hat die NASA-Sonde Cassini die bislang besten Fotos des seltsam geformten Saturnmonds Pan gemacht. Auf den Aufnahmen ist der nur 35 Kilometer durchmessende Himmelskörper in bislang unerreichter Auflösung zu erkennen und dabei vor allem der charakteristische, um den ganzen Äquator führende Rücken. Der ist wohl durch das Material entstanden, das der Mond aufgesammelt hat, als er die sogenannte Encke-Teilung geschaffen hat. Die teilt relativ scharfkantig den sogenannten A-Ring, einen der vielen Saturnringe. Ähnliche Bergrücken, aber nicht derart ausgeprägte um den Äquator, wurden auch schon bei den Saturnmonden Atlas und Iapetus beobachtet.

(Bild: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)

Cassini kreist derzeit in ihrem letzten Jahr um den Saturn, in den sie am 15. September stürzen soll. Die äußerst erfolgreiche Mission soll damit beendet werden, ohne dass eine Kontaminationsgefahr für Saturnmonde besteht, die eventuell Leben beherbergen könnten. Seit November nähert sich die Sonde der äußeren Kante der Hauptringe des Saturn, wodurch die bislang einzigartigen Bilder auf die darin kreisenden Monde wie Pan überhaupt erst möglich werden. Im April 2017 soll Cassini dann in eine Umlaufbahn einschwenken, die die Sonde durch die Lücke zwischen dem Saturn und seinen Ringen führt. Die ist rund 2400 Kilometer breit und soll von Cassini insgesamt 22 Mal durchquert werden.