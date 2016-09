(Bild: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)

Nach mehr als zehn Jahren am Saturn gehen die Energievorräte der NASA-Sonde Cassini langsam zur Neige. Bevor die Sonde deswegen in den Gasriesen stürzen soll, wird sie spektakulär zu dessen Ringen gelotst.

Die NSA-Sonde Cassini wird am 15. September 2017 in den Saturn stürzen und ihre dann mehr als 13-jährige Erforschung des Ringplaneten beenden. Bis dahin hat die NASA noch einige besonders spektakuläre Manöver vorgesehen, um die zur Neige gehenden Energievorräte an Bord der Sonde möglichst sinnvoll zu nutzen. Diese Pläne hat die US-Weltraumagentur anlässlich des Beginns von Cassinis letztem Jahr am Saturn zusammengefasst und darüber hinaus ein Video des Saturn in Bewegung veröffentlicht, das die Sonde geliefert hat.

Vier Tage am Saturn

Zu den Ringen

Wie die NASA erläutert, soll Cassini Ende November eine Serie von insgesamt 20 Umlaufbahnen beginnen, die sie an die äußere Kante der Hauptringe bringen soll. Dabei soll sie sich auf bis zu 7800 Kilometer dem sogenannten F-Ring nähern, dem äußersten der auf Nahaufnahmen erkennbaren Saturnringe. Das soll nie dagewesene Blicke auf die Ringe und darin eingebettete Monde ermöglichen.

Diese Bahnen sind aber nur der Vorlauf auf das große Finale, für das die Schwerkraft des Titan nötig ist. Im April 2017 soll der riesige Mond Cassini auf eine Umlaufbahn katapultieren, die sie durch die Lücke zwischen dem Saturn und seinen Ringen führt. Die ist rund 2400 Kilometer breit und soll von Cassini insgesamt 22 Mal durchquert werden.

Sturz in den Saturn

Allein diese Flüge zu den Ringen des Saturn würden eine eigene Forschungsmission rechtfertigen, ordnen die Wissenschaftler die Bedeutung ihres Vorhabens ein. So hoffen sie zum Beispiel, endlich klären zu können, wie alt die Ringe sind. Danach soll Cassini am 15. September 2017 in den Saturn stürzen und so lange Daten senden, wie möglich. In der Atmosphäre des Gasriesen wird die Sonde dann verglühen und eine überaus erfolgreiche Mission beenden.

(Bild: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)

