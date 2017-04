(Bild: nasa.gov, Archiv)

Den Start einer Atlas V von Cape Canaveral in Florida überträgt die US-Raumfahrtbehörde um 17 Uhr MESZ erstmals in einer Rundumsicht.

Die US-Raumfahrtagentur NASA will an diesem Dienstag erstmals einen Raketenstart live im Internet in einem 360°-Stream zeigen. Die Übertragung im YouTube-Kanal der NASA soll zehn Minuten vor dem Start einer Atlas V vom Cape Canaveral in Florida beginnen, der für 11.11 Uhr Ortszeit (17.11 MESZ) vorgesehen ist. Die Rakete soll Nutzlast zur Internationalen Raumstation ISS bringen.

Der 360°-Livestream ab 17 Uhr hier:

Die Kameras seien rund um die Startrampe in einem Abstand von umgerechnet 90 Meter angeordnet, teilt die NASA mit. Der Betrachter benötigt einen für 360°-Streaming geeigneten Web-Browser, das seien Chrome, Firefox, Internet Explorer und Opera. Darin können sie im Streaming mit der Maus navigieren. Nutzer von VR-Brillen sollen sich fühlen, als befänden sie sich mitten auf der Startrampe, schreibt die NASA. (anw)