(Bild: dpa, Peter Kneffel)

Nach Recherchen des NDR-Verbrauchermagazins "Markt" erfassen die Apps von Edeka, Rossmann und Budni während der Nutzung Standortdaten sowie Daten zu Vorlieben und Interessen der Kunden.

Die Einkaufs-Apps von Handelsketten wie Edeka und Rossmann versprechen Rabatte und auf den Kunden zugeschnittene Angebote, geben im Gegenzug aber teilweise persönliche Daten der Kunden und Kundinnen weiter. Dies ist das Ergebnis von Untersuchungen, die Informatiker der Universität Hamburg im Auftrag des NDR-Verbrauchermagazins "Markt" durchgeführt haben.

Demnach erfasst die Edeka-App bei jeder Nutzung Standortdaten, aus denen sich Bewegungsprofile erstellen ließen. Edeka teilte auf Anfrage gegenüber dem NDR mit, dass man diese nur zur Anzeige in der App nutze. Die standortbezogenen Daten würden aber nicht auf den Servern der Kette gespeichert; ebensowenig erstelle das Unternehmen Bewegungsprofile.

Nichts geändert

Die Rossmann-App geht indes noch einen Schritt weiter und übermittelt automatisch persönliche Daten der Nutzer – und zwar an ein Marktforschungsunternehmen. Zu den übermittelten Informationen zählen nach der Registrierung der vollständige Name, das Alter und sämtliche sonst noch in der App vorhandenen Daten des Nutzers.

Laut NDR wurde dies bis vor kurzem nicht einmal in der Datenschutzerklärung erwähnt. Auf Anfrage des Senders habe Rossmann mitgeteilt, den Datenschutz sehr ernst zu nehmen und deshalb "unverzüglich eine Aktualisierung der Datenschutzerklärung in unserer App in die Wege geleitet." Am eigentlichen Verfahren änderte der Konzern laut NDR aber nichts.

Laut Vorabinformation zur "Markt"-Sendung, die am Montag, 11. Dezember, um 20.15 Uhr im NDR-Fernsehen ausgestrahlt werden soll, gab es aus datenschutzrechtlicher Sicht auch Kritik an der App der Hamburger Drogeriekette "Budni". Details hierzu gab der Sender noch nicht bekannt. (nij)