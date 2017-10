Im Rahmen der japanischen Elektronikmesse Ceatec erhielt NEC den "Ceatec Award 2017" für ein Gesichtserkennungssystem, das auch auf Großveranstaltungen zuverlässige Ergebnisse erzielen soll.

Der japanische Elektronikkonzern NEC ist auf der Technikmesse Ceatec mit dem "Ceatec Award 2017" des japanischen Wirtschaftsministeriums ausgezeichnet worden. Vor der Präsentation auf dem Messegelände in Chiba bei Tokio war das System in einem Feldversuch bei der Mitsui Financial Group ausprobiert worden.

Im Vergleich zu anderen biometrischen Erkennungsmethoden sei die verwendete Art der Gesichtserkennung schwerer im öffentlichen Raum auszutricksen, erklärte ein Firmensprecher. Andere Identifikationsmittel wie Plastikkarten könne man außerdem leicht verlieren. Daher sei das System bei den Mitarbeitern der Mitsui Financial Group sehr beliebt.

Schutz vor Massenpanik

Auf der Ceatec zeigte NEC außerdem ein System, mit dem Menschenmassen bei Großveranstaltungen wie Konzerten oder Sportereignissen analysiert und besser vor einer Massenpanik geschützt werden sollen. Kameras und Sensoren des Systems erkennen bedrohliche Situationen schon bevor es zu einer Katastrophe kommt. Ebenso kann die Software bestimmte Personen erkennen, die vorab als Mitarbeiter, VIPs, Personen mit Hausverbot oder Hooligans registriert wurden. NEC hofft darauf, dass das System bei den Olympischen Spielen in Tokio zum Einsatz kommen wird. (dpa) / (dwi)