NFC-Funk zur Programmierung von LED-Vorschaltgeräten

Infineon hat per NFC programmierbare Steuerbausteine für sogenannte LED-Treiber ankündigt; letztere sind Spannungswandler(-Controller) für LEDs. Die drahtlose Konfiguration per NFC soll es den Herstellern von Leuchten und Leuchtmitteln erleichtern, LEDs und die zu ihrem Betrieb nötigen Vorschaltgeräte von unterschiedlichen Herstellern zu Lampen mit gleichbleibender Lichtqualität zu kombinieren. Außer dem zur Ansteuerung jeweils nötigen LED-Strom lässt sich per NFC auch eine Kompensation von Alterungserscheinungen der LED einstellen.

NFC-Funk zur werksseitigen Konfiguration von LED-Treibern hat die Industrievereinigung Module-Driver Interface Special Interest Group (MD-SIG) 2018 spezifiziert. Die Spezifikation ist nur Mitgliedern der MD-SIG zugänglich. Jedenfalls soll die Programmierung durch kryptografische Signaturen geschützt sein.

LED-Steuergerät Osram Optotronic OT DEXAL NFC etwa für Straßenlaternen. (Bild: Osram)

Die Industrievereinigung Zhaga nutzt in der Spezifikation Book 18 ebenfalls NFC: Dabei geht es um die standardisierte DEXAL-Schnittstelle beispielsweise für intelligente Straßenleuchten.

NFC-Programmierbausteine

Infineon hat die Bausteine NLM0010 und NLM0011 für dieses NFC-Programmierverfahren vorgestellt. Im passiven Betriebsmodus ohne Stromversorgung lassen sie sich wie NFC- beziehungsweise RFID-Tags nach ISO/IEC 15963 mit Konfigurationsdaten beschreiben.

Diese Daten verwandeln sie im Betrieb in ein PWM-Steuersignal für LED-Vorschaltgeräte mit einen Anschluss für einen Steuerwiderstand nach MD-SIG-Spezifikation LEDset1. Letztere wiederum ist Bestandteil der Spezifikation Zhaga Book 13 für LED-Vorschaltgeräte.

Der Infineon NLM0011 hat zusätzlich die Funktion Constant Lumen Output (CLO), um das allmähliche Absinken dies Lichtstroms durch Alterung der LED zu kompensieren. Dazu zählt der NLM0011 sowohl die Betriebsstunden als auch die Ein- und Ausschaltvorgänge und steigert das Ausgangssignal dann passend zu einem Konfigurationsdatensatz für die jeweilige LED. Diese Daten lassen sich ebenfalls per NFC programmieren. (ciw)