Die Betreiber des Internetknotens De-CIX haben Klage gegen den Spähzwang auf ihren Kabeln eingereicht. Spätestens mit der Vorlage des neuen BND-Gesetzes habe man nicht mehr anders gekonnt, als vor Gericht zu ziehen, heißt es aus Frankfurt.

Die Betreiber des De-CIX haben beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Klage gegen die auf dem G-10-Gesetz basierenden Anordnungen zur umfassenden Ausleitung von Datenverkehren erhoben. Das Bundeskanzleramt hatte rechtliche Bedenken des größten Austauschknotens 2009 einfach beiseite gewischt. Inzwischen sieht man sich beim De-CIX aber durch die Aussagen von Verfassungsrechtlern bestärkt und durch den Entwurf für das neue BND-Gesetz praktisch zu der seit längerem angekündigten Klage gezwungen.

Ziel der Klage ist laut Klaus Landefeld, Vorstandsmitglied bei der De-CIX-Betreiberin eco, eine Klärung für den Anbieter und seine Kundschaft aus aller Welt, inwieweit der BND im aktuellen Umfang auf die schwer zu sortierenden und datenmässig gewaltigen sogenannten Mischverkehre an dem zentralen Austauschknoten zugreifen darf. Landefeld erklärte gegenüber heise online, der De-Cix habe sich nicht zuletzt durch Aussagen im NSA-Untersuchungsausschuss in seinen alten Bedenken bezüglich der Rechtmäßigkeit bestärkt gesehen.

Führende Verfassungsrechtler hatten in ihren Aussagen klar fest gestellt, dass der BND auch Ausländern gegenüber die Grundrechte zu wahren hat. Überdies hatten die von BND-Mitarbeitern abgelieferten Erklärungen zur Ausfilterung von Daten von Bundesbürgern dafür gesorgt, dass sich bei technischen Experten die Nackenhaare aufstellten, berichtet Landefeld. Schon der Einsatz perfekter IP-Filtern, von denen der BND weit entfernt war, erreiche nur eine Treffergenauigkeit von 99,5 Prozent. Bei durchschnittlich 3 Terabyte von Verkehr pro Sekunde und Milliarden von Verbindungen an dem Datendrehkreuz, spreche man über Tausende Grundrechtsverstöße jeden Tag.

NSA-Skandal

Die NSA, der britische GCHQ und andere westliche Geheimdienste greifen in großem Umfang internationale Kommunikation ab, spionieren Unternehmen sowie staatliche Stellen aus und verpflichten Dienstleister im Geheimen zur Kooperation. Einzelheiten dieses totalen Überwachungssystems enthüllen streng geheime Dokumente, die der Whistleblower und ehemalige NSA-Analyst Edward Snowden an sich gebracht und an Medien weitergegeben hat.