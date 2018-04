Das Start-up Uber aus San Francisco ist weltweit in mehr als 600 Städten vertreten. (Bild: dpa, Seth Wenig/AP)

Mitte der Woche war es Uber untersagt worden, seine Dienstleistung in der Hauptstadt Österreichs anzubieten. Nun wurde die Bedienung der App angepasst und der Dienst ist zurück.

Zwei Tage nach dem vorübergehenden Verbot des Fahrdienst-Vermittlers Uber in Wien hat der Taxi-Konkurrent den Betrieb wieder aufgenommen. Von Freitagabend an werde Uber in der österreichischen Hauptstadt wieder verfügbar sein, teilte das Unternehmen mit.

Bedienung angepasst

"Wir haben den Prozess dahingehend angepasst, dass der Partner nun aktiv in den Bestellvorgang eingebunden wird und jeden Auftrag aktiv am Betriebssitz annehmen und von dort erteilen muss", hieß es in einer am Freitag verbreiteten Stellungnahme von Uber, die der österreichischen Nachrichtenagentur APA vorlag.

Am Mittwoch hatte Uber nach einer Einstweiligen Verfügung des Handelsgerichts Wien seine Dienste einstellen müssen, aber angekündigt, an einer raschen rechtskonformen Rückkehr zu arbeiten. Die Vermittlungszentrale "Taxi 40100" hatte eine Klage wegen Beihilfe zum systematischen Gewerberechtsverstoß gegen das Unternehmen eingebracht.

Wer darf zu welchem Preis Fahrgäste mitnehmen?

Konkret argumentierte "Taxi 40100" vor Gericht, dass Uber als Mietwagen-Firma agiere. Nach Wiener Gesetz dürfen Taxifahrer jederzeit überall Kunden aufnehmen, müssen dafür aber einen fixen Tarif verrechnen. Uber dürfe demnach Fahrgäste nur am Mietwagen-Standort ins Auto holen, habe dafür aber freie Hand bei der Preisgestaltung. (dpa) / (mho)