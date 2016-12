Laut Marketingchef Schiller will der Konzern prüfen, wie es zu den stark schwankenden Batterielaufzeiten beim Test von Consumer Reports kam. Die renommierte Organisation hatte das MacBook Pro erstmals nicht empfohlen.

Apples Akkuprobleme bei den neuen MacBook-Pro-Modellen setzen sich fort: Nachdem das US-Magazin Consumer Reports, vergleichbar mit der deutschen Stiftung Warentest, kurz vor Weihnachten erstmals eine Nichtempfehlung für neue MacBook-Pro-Geräte abgegeben hatte, weil die Batteriemesswerte "inkonsistent" gewesen seien, hat sich nun Apple-Marketingchef Phil Schiller eingeschaltet. Auf Twitter schrieb der Senior Vice President vor einigen Tagen, man werde mit Consumer Reports "arbeiten", um die Batterietests des Magazins "zu verstehen". Die Ergebnisse entsprächen nicht Apples "umfassende Labor- und Feldtests".

Extreme Schwankungsbreite beim Akku

Consumer Reports hatte in mehreren Untersuchungsreihen laut eigenen Angaben festgestellt, dass die Batterielaufzeiten extrem unterschiedlich ausfielen. Das 13-Zoll-MacBook-Pro-Modell mit Touch Bar soll so zum Beispiel in einem Testlauf 19,5 Stunden lang durchgehalten, im darauffolgenden dann jedoch nur 4,5 Stunden. Fast 20 Stunden Laufzeit wären äußerst ungewöhnlich.

Verwendet wurde beim Consumer-Reports-Test der Apple-Browser Safari, der bei einer standardisierten Bildhelligkeit immer wieder bestimmte Websites aufrief. Laut der Warentester sollen die Ergebnisse mit dem Chrome-Browser von Google besser gewesen sein – was Beobachter einigermaßen verwirrte, da die Software üblicherweise als stromfressender als Safari gilt. Verwendet wurden sowohl macOS 10.12.1 als auch – teilweise – 10.12.2. Unterschiede soll es nicht gegeben haben.

Keine Empfehlung – erstmals seit Jahren

Die schwankenden Batterieergebnisse hatten dann dazu geführt, dass Consumer Reports den neuen MacBook-Pro-Modellen keine Empfehlung geben wollte – obwohl die Warentester in den letzten Jahren regelmäßig Apples Rechner diese Auszeichnung erteilt hatten.

Mac & i hat die neuen MacBook-Pro-Modelle ebenfalls getestet. Das Ergebnis lesen Sie im neuen Mac & i Heft 06/2016, das aktuell am Kiosk liegt oder online bestellt werden kann. (bsc)