(Bild: Aixtron)

Das chinesische Konsortium GCI hat sein Übernahmeangebot für den deutschen Anlagenbauer Aixtron nach dem Veto der US-Regierung zurückgezogen. Damit ist der Deal vom Tisch.

Nach dem Veto des US-Präsidenten ziehen sich die Chinesen zurück: Die Übernahme des deutschen Spezialmaschinenbauers Aixtron durch chinesische Investoren ist geplatzt. Da Barack Obama den Erwerb des US-Geschäfts von Aixtron untersagt habe, sei das Übernahmeangebot insgesamt erloschen, teilte die chinesische Konsortium Grand Chip Investment (GCI) am Donnerstag mit.

Die US-Regierung hat ein Mitspracherecht bei dem Geschäft, weil Aixtron eine Zweigstelle in Kalifornien mit rund 100 Mitarbeitern unterhält. Die zuständige US-Aufsichtsbehörde hatte sich klar gegen die Übernahme ausgesprochen und dem Weißen Haus ein Veto empfohlen. Aixtrons US-Geschäft steht für rund ein Fünftel des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus Herzogenrath bei Aachen. Für die bisherigen drei Quartale des Geschäftsjahres 2016 verzeichnete Aixtron im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Umsatzrückgang von 21 Prozent auf 106,6 Millionen Euro.

Angebot über 670 Millionen

Das chinesische Konsortium, hinter dem staatlich kontrollierte Fonds stecken, hatte im Mai eine Übernahmeangebot über 670 Millionen Euro vorgelegt. Die chinesische Seite hatte wiederholt für die Übernahme geworben. Diese sei ein normaler Zusammenschluss von Firmen und habe rein wirtschaftliche Motive, hieß es. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte seine zunächst erteilte Genehmigung für den Verkauf von Aixtron an den chinesischen Investor zurückgenommen und eine neue Überprüfung des Verkaufs eingeleitet.

Gescheitert ist der Deal nun am Veto der Amerikaner. Es ist das erst dritte Mal seit 1990, dass ein US-Präsident eine Firmenübernahme durch einen ausländischen Investor wegen Sicherheitsbedenken zu verhindern sucht. Hintergrund für das US-Veto sind Befürchtungen, dass Aixtron-Produkte auch militärisch genutzt werden könnten. Der Kurs der noch im TecDax gelisteten Aixtron-Aktie gab über Mittag erneut nach. Angesichts wachsender Zweifel am Erfolg der Übernahme hatte das Papier bereits in den vergangenen Wochen rapide an Wert verloren. Das Unternehmen hat für den Lauf des Tages eine Stellungnahme angekündigt. (mit Material der dpa) / (vbr)