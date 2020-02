Nach spielbarem Teaser: Gothic-Remake wird voll entwickelt

THQ Nordic wird ein Remake des Rollenspiel-Klassikers Gothic entwickeln. Das Feedback auf den im Dezember veröffentlichten spielbaren Teaser sei durchweg positiv ausgefallen, schreibt der österreichische Publisher in einem Blog-Eintrag. In Barcelona will THQ Nordic nun ein Studio zusammenstellen, das die Rollenspiel-Neuauflage komplett entwickeln kann.

Das Interesse an einem Gothic-Remake hatte THQ Nordic auf einem ungewöhnlichen Weg eruiert: Auf Steam veröffentlichte der Publisher im Dezember eine spielbare Demo, die als Proof of Concept diente. Im Anschluss an das Durchspielen wurden Spieler dazu aufgefordert, einen Fragebogen auszufüllen. Laut THQ Nordic haben sich 95 Prozent der über 40.000 Fragebogen-Teilnehmer dafür ausgesprochen, dass die Neuauflage des Kult-RPGs Gothic entwickelt werden sollte.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(Quelle: THQ Nordic)

Im Fragebogen konnten Spieler auch zusätzliches Feedback geben, das für die vollständige Entwicklung beherzigt werden soll. THQ Nordic schreibt im Blog-Eintrag etwa, ein weniger farbenfroher Grafikstil stehe ganz oben auf der Wunschliste der Spieler. Die Daten aus der Umfrage hat THQ Nordic in einem PDF-Dokument ausgewertet.

Piranha Bytes ist beschäftigt

Darin ist zu sehen, dass Spieler sich zwar tatsächlich für die volle Entwicklung aussprechen, mit der spielbaren Demo aber nicht uneingeschränkt glücklich waren. Die meisten Teilnehmer an der Umfrage bewerten ihre Spielerfahrung mit 70 bis 80 aus möglichen 100 Punkten. Das deckt sich mit den Review-Werten auf Steam.

Der Rollenspiel-Klassiker Gothic wurde 2001 von Piranha Bytes veröffentlicht. Obwohl Piranha Bytes seit dem vergangenen Jahr zu THQ Nordic gehört, wird die Neuauflage von einem neuen Studio übernommen. Piranha Bytes selbst arbeitet derzeit an einem komplett neuen Spiel, bei dem es sich Gerüchten zufolge um einen Nachfolger für Elex handeln könnte. (dahe)