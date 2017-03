Neben der Freigabe von iOS 10.3 hat Apple auch sein Mac-Betriebssystem aktualisiert. Für ältere Versionen gibt es Sicherheitsupdates.

Apple hat am Montagabend neben iOS 10.3 für iPhone und iPad auch eine neue Version seines Mac-Betriebssystems freigegeben. macOS Sierra 10.12.4 kommt mit kleineren Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

PDF-Rendering, Touch Bar und Camera RAW

So liefert das System erstmals einen integrierten Nachtmodus mit, der die Bildschirmfarben wärmer macht, wenn die Sonne untergeht – die bereits in iOS verfügbare Funktion macht Tools wie f.lux Konkurrenz. Die Sprachassistentin SIri beherrscht nun Daten aus dem Cricket-Sport und nimmt Diktate im Shanghai-Dialekt auf. Sprachen mit Rechts-nach-Links-Schreibung werden von der Touch Bar im MacBook Pro besser unterstützt.

Das Update soll zudem "verschiedene" PDF-Rendering-Probleme in Preview beheben, die Konversationsansicht in Mail verschluckt sich nicht mehr an Betreffzeilen und ein Fehler in Mail, bei dem Nachrichten nicht angezeigt wurden, soll behoben sein. Die Aktualisierung unterstützt zudem mehr Camera-RAW-Formate. Im Enterprise.Bereich kamen zusätzliche Kommandos fürs Terminal hinzu, die die Systemverwaltung erleichtern sollen. Über iCloud werden zusätzliche Analysedaten an Apple übertragen, wenn der Nutzer dies zulässt.

Zahlreiche Lücken gestopft

macOS Sierra 10.12.4 behebt zahlreiche Sicherheitslücken – insgesamt sollen es über 120 sein. Viele der Fehler stecken in von Apple in macOS eingesetzten Open-Source-Werkzeugen, aber auch diverse Systemkomponenten waren angreifbar. Darunter sind diverse Kernel-Bugs, Fehler in CoreGraphics, FinderKit, Grafiktreibern, ImageIO, Medientreibern, der Browser-Engine WebKit, der Multi-Touch-Unterstützung und den zentralen Sicherheitsroutinen Security und SecurityFoundation. Unter den Sicherheitslücken sind auch diverse schwere, was die Installation des Updates höchst sinnvoll macht. Ob Apple auch Fehler aus den von Wikileaks offengelegten CIA-Dokumenten behebt, blieb zunächst unklar.

Für macOS 10.11 El Capitan und macOS 10.10 Yosemite stehen Sicherheitsupdates zum Download bereit, die Teile dieser Fehler beheben. Der Browser Safari 10.1 ist für diese älteren macOS-Versionen mit Fehlerbehebungen ebenfalls verfügbar, es ist auch Teil von macOS Sierra 10.12.4. macOS 10.12.4 sowie die beiden Sicherheitsupdates für El Capitan und Yosemite sind über die Softwareaktualisierung oder über Apple.com zu beziehen.



Den Einschaltknopf zum Nachtmodus findet man in den Systemeinstellungen.

[Update 28.03.17 11:41 Uhr:] Apple hat auch eine neue Version von macOS Server veröffentlicht, die Verbesserungen im Profilmanager und Fehlerbehebungen bringt – auch sicherheitsrelevante.

[Update 28.03.17 12:07 Uhr:] Zahl der Lücken korrigiert. (bsc)